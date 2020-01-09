SpaceX и NASA готовятся взорвать ракету Falcon 9 над Атлантикой

Компании собираются провести последние испытания по запуску корабля Crew Dragon

Компании SpaceX и NASA готовится к последнему испытанию космического корабля Crew Dragon, которое скорее всего, завершится взрывом ракеты Falcon 9. Об этом сообщает Cnet.

В NASA сообщили, что финальное испытание было перенесено на 18 января, чтобы дать "дополнительное время для подготовки космического корабля". Цель теста – продемонстрировать систему аварийного эвакуации корабля Dragon во время прерывания полета. Crew Dragon должен будет отделиться от ракеты Falcon 9 и запустить двигатели SuperDraco, чтобы безопасно приземлиться в океан.

В это же время, ракета Falcon 9 скорее всего, взорвется над Атлантическим океаном. Согласно окончательной экологической оценке испытаний, которая была подана в Федеральное управление гражданской авиации США, ракета с Crew Dragon будет стартовать из космического центра Кеннеди во Флориде и пролетит около 88 секунд до начала испытания.

Как только космический корабль отделится от ракеты, она станет неуправляемой и развалится, что в NASA называют "быстрой незапланированной разборкой".

Ученые надеются на то, что Falcon 9 взорвется в небе и оставшаяся часть топлива сгорит при этом, не загрязняя океан. SpaceX допускает возможность, которая составляет всего 1%, что ракета упадет в воду.

В этом случае, в результате удара может произойти еще больший взрыв, во время которого также будет израсходован остаток топлива.

Также в SpaceX подчеркнули, что намерены достать из воды все обломки Falcon 9.

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