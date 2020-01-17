Сразу пять крупных астероидов пронесутся мимо Земли на предстоящих выходных, – NASA

Ширина одного из космических объектов составляет 199 метров

В NASA предупредили, что на этих выходных к Земле приблизятся сразу пять массивных астероидов. Об этом сообщает IBT.

Согласно прогнозам, первый астероид, который приблизится к Земле в субботу, был определен Центром исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA как 2020 AH1. Он движется со средней скоростью почти в 28,9 тыс. км/ч. По оценкам CNEOS, астероид имеет ширину около 75 метров.

Следом за ним явится астероид под названием 2009 BH2. Он имеет ширину около 199 метров, что делает его самым крупным объектом в космической группе. В настоящее время 2009 BH2 летит к Земле со скоростью 64 тыс. км/ч.

В субботу последним астероидом будет 2020 AQ3. Скорость его движения составляет 45 тыс. км/ч, а его диаметр – 109 метров.

Все три астероида пролетят около Земли 18 января. Так, 2020 AH1 прибудет в 7:30 утра по восточному поясному времени. Он приблизится к нашей планете на расстояние равное 0,04048 астрономических единиц или на 6,1 млн км. 2009 BH2 приблизится на расстояние 0,03749 астрономических единиц 5,6 млн км. А астероид 2020 AQ3 приблизится к Земле около 16:07 по восточному времени. В это время астероид будет находиться примерно в 0,04339 астрономических единицах или 6 млн км от центра планеты.

После этого, мимо планеты пронесется астероид YA5 2019. Согласно CNEOS, он летит со скоростью почти 19 тыс. км /ч и имеет ширину около 37 метров.

Утром 19 января к Земле приблизится астероид 2020 AM3 на максимальное расстояние в 0,01911 астрономических единиц или 2,8 млн км. Вечером прибудет последний "гость" – 2019 YA5, который приблизится на 0,03000 астрономических единиц или 4,5 млн км.

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