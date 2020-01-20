ЕКА решило загадку приземления своего зонда на Титан

Космическое агентство разобралось с "неожиданным крутящим моментом"

Европейское космическое агентство разгадало загадку необычного приземления своего зонда Гюйгенс, который был отправлен на Титан. Об этом сообщает Slash Gear.

Зонд был отправлен на Титан в рамках межпланетной миссии Кассини-Гюйгенс, запущенной в 1997 году. Миссия была успешной, но у зонда Гюйгенс возникли проблемы во время посадки. Во время спуска он начал вращаться в неправильном направлении.

Гюйгенс был первым зондом, который приземлился на небесном теле, расположенном в дальних пределах нашей Солнечной системы. Исследование прошло успешно, предоставив ученым данные, собранные почти за 2 часа спуска аппарата на Титан, включая данные о ветрах, количестве газов в атмосфере и многое другое.

Несмотря на это, во время посадки были зафиксированы некоторые проблемы. Во время снижения зонд должен был вращаться против часовой стрелки, чтобы обеспечить свою стабильность. На деле же скорость вращения замедлилась больше, чем ожидалось, и через некоторое время зонд начался вращаться в противоположном направлении.

Лишь по счастливой случайности, непредвиденное вращение по часовой стрелке совпало по скорости с запланированным, и Гюйгенс смог собрать необходимые данные.

В рамках двухлетнего исследования в Университете Университет Орлеана во Франции выяснилось, что причиной неожиданного изменения вращения стали две антенны – SEPS и RA. Они привели к "неожиданному крутящему моменту", который отличался от запланированного для 36 направляющих лопастей, установленных на зонде.

Так, полученные результаты помогут предусмотреть возможные проблемы в конструкциях будущих зондов, чтобы избежать подобной проблемы в будущем.

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