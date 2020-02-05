"Прибытие поезда" в 4К. Искусственный интеллект улучшил самый знаменитый фильм братьев Люмьер

Пятидесятисекундная немая короткометражка получила новую жизнь

Искусственной интеллект помог повысить качество фильма до 4K, который был снят 1896 году. Об этом сообщает Engadget.

Речь идет о 50-секундном немом короткометражном фильме "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота". В день его премьерного показа первые зрители говорили, что побаивались четкости картинки и думали, что поезд въедет прямиком в кинозал. К счастью, они не видели усовершенствованную версию фильма, созданную при помощи ИИ.

Обработкой видео занимался Денис Ширяев, он использовал пару общедоступных программ, таких как DAIN и Gigapixel AI от Topaz Labs, чтобы преобразовать исходный материал в клип 4K 60FPS.

Gigapixel AI использует собственный алгоритм интерполяции, который "анализирует изображение, распознает детали и структуры, а после "завершает" изображение". Так, искусственный интеллект улучшил точность и резкость изображения после того, как оно было увеличено на целых 600%. С другой стороны, DAIN вставил дополнительные кадры между основными по принципу функции сглаживания движения на телевизорах 4K.

Так, было добавлено достаточно кадров, чтобы увеличить скорость до 60 кадров в секунду.

В процессе интерполяции было определено, что каждый из новых пикселей должен отображать, основываясь на изображении вокруг них. Программы, такие как DAIN, могут анализировать видеоклипы, а затем вставлять сгенерированные изображения в промежутки между кадрами.

По словам видеопродюссера Криса Шодта, видео далеко не идеально, на нем можно рассмотреть некоторые недостатки. Например, колеблющееся изображение поезда или нечеткость пешеходов.

"Ролик отлично смотрит на YouTube, но на большом экране будут видны огрехи на заднем плане, в то время как объекты на переднем плане достаточно хороши", – подытожил Шодт.

Напомним, "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" – немой документальный короткометражный фильм 1896 года; один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер.

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