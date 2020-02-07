Дрон с искусственным интеллектом исследовал одно из самых глубоких подземных озер

Дайверы не могли полностью изучить озеро в пещере "Дыхание дракона"

Ученые нашли способ изучить и составить трехмерную карту одного из самых глубоких подземных озер в мире. Оно расположено в пещере "Дыхание дракона" в Намибии и с момента открытия спелеологами в 1986 году не было доступно для исследования дайверами полностью. Об этом пишет Daily Mail.

Свое название пещера получила из интересного явления: в определенное время из входа в пещеру выходит пар, напоминающий дыхание дракона.

Подземное озеро простирается под пустыней Калахари. Оно слишком глубокое для исследования дайверами, поэтому туда был запущен дрон SUNFISH с гидролокатором.

Он не использует GPS или любые другие внешние навигационные инструменты, поэтому он полностью зависит от точности показаний собственного датчика. И исследование "Дыхания дракона" стало своеобразным тестом, ведь дрон фактически запустили в неизвестные глубины.

Команда ученых из Техасского университета надеется, что беспилотник SUNFISH впоследствии можно будет использовать для исследования других планет, где будет найдена вода.

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