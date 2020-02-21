Наличка устарела. В Швеции тестируют цифровую версию кроны

На сегодняшний день почти каждый житель страны пользуется безналичными расчетами

Центральный банк Швеции объявил о запуске годового пилотного проекта, во время которого будет протестирована электронная крона. Об этом сообщает MIT Technology Review.

Во время создания электронной валюты использовались такие технологии как бухгалтерский реестр и блокчейны, которые используют криптовалюты.

Такое решение было принято из-за того, что физические денежные средства в Швеции устаревают. В стране почти каждый человек использует мобильное приложение Swish для безналичного расчета, по предварительным оценкам, предприятия розничной торговли могут прекратить прием наличных к 2023 году.

Ситуация влияет на центральные банки по двум причинам. Во-первых, они опасаются, что платежная инфраструктура будет полностью предоставлена частному сектору. Во-вторых, если люди потеряют возможность конвертировать то, что находится на их коммерческих банковских счетах в некую форму "наличных", поддерживаемую правительством, вера в денежную систему страны может быть подорвана.

Именно из-за этого, еще несколько лет назад Центральный банк Швеции начал изучать возможность создания цифровой валюты, поддерживаемой государством, которая могла бы стать аналогом наличных купюр.

Так, по данным регулятора, пилотный проект продлится до конца февраля 2021 года, но этот срок может быть продлен.

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