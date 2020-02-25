Разучился дышать. Ученые нашли паразита, которому больше не нужен кислород

Речь идет о Henneguya salminicola, поражающем лососей

Потребление кислорода является фундаментальной характеристикой для многоклеточных животных, но ученые обнаружили одно существо, которому это не нужно. Об этом сообщает New Scientist.

"Он потерял способность дышать кислородом", – говорит Дороти Хучон из Тель-Авивского университета в Израиле.

По ее словам, до сих пор остается загадкой, как этот паразит Henneguya salminicola, поражающий лосося, получает необходимую энергию без потребления кислорода. Ранее считалось, что все растения и животные используют кислород для выработки топлива под названием аденозинтрифосфат (АТФ), который стимулирует клеточные процессы. Выработка АТФ из кислорода происходит в структурах, называемых митохондриями.

Каждая митохондрия имеет свой собственный крошечный геном, который отделен от основного генома в ядре клетки. Но когда Хучон и ее коллеги проанализировали ДНК Henneguya salminicola, то подумали, что допустили ошибку. У паразита полностью отсутствовала митохондриальная ДНК.

Но дальнейшие исследования подтвердили этот вывод.

Несмотря на то, что клетки H. Salminicola имеют структуры, похожие на митохондрии, но они не могут вырабатывать ферменты, необходимые для использования кислорода для производства АТФ.

"Это не настоящие митохондрии", – говорит Хучон.

По словам ученых, это означает, что H. salminicola является многоклеточным животным, которое может полностью обходиться без кислорода.

"Есть много существ, которые могут обойтись без кислорода в течение длительного периода времени, но ни одно из них не может делать это на протяжении всей своей жизни", – добавляет Ник Лейн из Университетского колледжа Лондона.

На данный момент исследователи не знают, почему у H. salminicola утратил вышеупомянутую способность, в то время как все его ближайшие родственники используют кислород. Ученые также подчеркивают, что паразит безвреден для человека, но является серьезной проблемой для рыбоводов, так как он становится причиной неприглядных белых пятен на теле зараженной рыбы.

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