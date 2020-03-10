Во Франции нашли крупнейшее средневековое еврейское кладбище
2020-03-10 10:56:19
Ранее удавалось найти только разрозненные иудейские могилы
Уникальную находку сделали французские ученые на раскопках в городе Шатору. Им удалось найти средневековое еврейское кладбище. Уникальность его в том, что иудейские кладбища таких размеров и того периода практически никогда не находили в настолько хорошем, практически нетронутом состоянии. Об этом пишет Paris Match.
Город Шатору возник на месте поселения, называемом Деоль в 9 веке н. э. вокруг замка местного вельможи Рауля де Ларжа. Во время Столетней войны замок и город были сожжены дотла и отстроены только в XV веке. Людовик XV дал титул герцогини Шатору своей фаворитке, маркизе де Турнель.
Еврейское кладбище, открытое археологами, пока насчитывает десять детских могил и 46 взрослых. Все захоронения расположены аккуратными рядами в соответствии с религиозной традицией, ни одно из них не пересекается, и руки всех умерших покоятся на их бедрах. Археологи считают, что захоронения были сделаны между ХІІ и XIV вв.
Все фото: Paris Match
Сейчас все найденные скелеты анализируют, чтобы выяснить побольше о еврейских общинах средневековой Франции. Потом останки перезахоронят. Также ученые надеются найти надгробные камни. Пока неясно, в какой момент иудейское население Шатору перестало хоронить на этом кладбище и почему оно оказалось заброшенным и забытым. Упоминаний о нем в исторических документах не сохранилось.
Как ранее писал Фокус:
- Археологи, которые проводили раскопки в соборе Сен-Баво в бельгийском городе Гент, сделали неожиданную находку: стену из человеческих костей и черепов. Стена была возведена пятьсот лет назад. Ученые считают, что все эти кости были убраны с кладбища рядом с собором, чтобы освободить место для новых захоронений: вполне обычная практика в то время.
- После реставрационных работ, которые длились почти сто лет, старейшую пирамиду Египта вновь открывают для посетителей. Ступенчатая пирамида была построена архитектором и визирем Имхотепом более 4700 лет назад для фараона Джосера, основателя Древнего Царства в некрополе Саккара к югу от Каира. Она считается первой пирамидой, построенной в Египте и самым старым сохранившимся каменным зданием в мире.