Во Франции нашли крупнейшее средневековое еврейское кладбище

2020-03-10 10:56:19

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Ранее удавалось найти только разрозненные иудейские могилы

Уникальную находку сделали французские ученые на раскопках в городе Шатору. Им удалось найти средневековое еврейское кладбище. Уникальность его в том, что иудейские кладбища таких размеров и того периода практически никогда не находили в настолько хорошем, практически нетронутом состоянии. Об этом пишет Paris Match.

Город Шатору возник на месте поселения, называемом Деоль в 9 веке н. э. вокруг замка местного вельможи Рауля де Ларжа. Во время Столетней войны замок и город были сожжены дотла и отстроены только в XV веке. Людовик XV дал титул герцогини Шатору своей фаворитке, маркизе де Турнель.

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Еврейское кладбище, открытое археологами, пока насчитывает десять детских могил и 46 взрослых. Все захоронения расположены аккуратными рядами в соответствии с религиозной традицией, ни одно из них не пересекается, и руки всех умерших покоятся на их бедрах. Археологи считают, что захоронения были сделаны между ХІІ и XIV вв.

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Все фото: Paris Match

Сейчас все найденные скелеты анализируют, чтобы выяснить побольше о еврейских общинах средневековой Франции. Потом останки перезахоронят. Также ученые надеются найти надгробные камни. Пока неясно, в какой момент иудейское население Шатору перестало хоронить на этом кладбище и почему оно оказалось заброшенным и забытым. Упоминаний о нем в исторических документах не сохранилось.

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