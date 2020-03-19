Меньше веса, больше заряда. Samsung представил революционную батарею для электромобилей

Компания представила новый тип твердотельной аккумуляторной батареи

Компания Samsung представила новый тип твердотельной аккумуляторной батареи, которая меньше литий-ионной, но способна сохранять больше заряда и при этом достаточно долговечна. Об этом сообщает Caradvice.

В прототипе используется новый тип анода, который потенциально может обеспечить более продолжительный срок службы – более 1 тыс. полных зарядов.

В течение некоторого времени твердотельные батареи рассматривались как следующий шаг в развитии электромобилей. Они легче и накапливают больше энергии, а их твердые электролиты меньше подвержены возгоранию, чем жидкие. До недавнего времени оставалось два важных препятствия – стоимость и долговечность таких аккумуляторов.

Разработчики Samsung сосредоточились на втором параметре. В качестве анода они использовали композитный слой серебро-углерода (Ag-C) вместо типичных литий-металлических анодов, которые склонны к росту дендритов, которые могут вызывать нежелательные побочные эффекты, снижать срок службы батареи и ее безопасность.

Дендриты – это кристаллы, которые образуются на аноде аккумулятора во время его зарядки.

По словам компании, включение слоя Ag-C толщиной 5 мкм (микрометров) в прототип "позволило аккумулятору поддерживать большую емкость, увеличить срок службы и повысить общую безопасность".

"Ультратонкий нанокомпозитный слой Ag-C позволил команде уменьшить толщину анода и увеличить плотность энергии до 900 Втч/л", – сообщают в компании.

Созданный прототип, по размеру на 50% меньше, чем современные типичные литий-ионные аккумуляторные батареи, и при этом способен обеспечить электромобилю запас хода до 800 км на одном заряде. Для сравнения, у Tesla Model S этот показатель составляет 700 км.

"Результатом этого исследования может стать появление технологии для более безопасных и высокопроизводительных батарей будущего. В дальнейшем мы продолжим разрабатывать и совершенствовать материалы и технологии производства полностью твердотельных аккумуляторов, чтобы помочь вывести инновации для электромобилей на новый уровень", – подытожили в компании.

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