Паразиты в суши. Ученые выяснили, что число червей в сырой рыбе увеличилось в 283 раза

Исследователи изучали количество паразитического червя, известного как Anisakis

Ученые утверждают, что за минувшие 37 лет количество паразитов в сырой рыбе увеличилось в 283 раза. Об этом сообщает New Atlas.

Во время исследования, проведенного учеными из Вашингтонского университета, были проанализированы данные собранные в период между 1978 и 2015 годами. Исследователи изучали количество паразитического червя, известного как Anisakis, в сыром или недоваренном филе рыбы.

Несмотря на то, что Anisakis обычно называют сельдевым червем, но он встречается у самых разных видов морской рыбы. При попадании в организм человека живые черви обычно делятся всего несколько дней. Но в течение этого времени они могут проникать в стенки кишечника, вызывая такие симптомы, как тошнота, рвота и диарея. Состояние называется анисакидозом и проходит после того, как червь в организме умирает.

По словам исследователей, обычно суши-шефы проверяют рыбное филе и удаляют оттуда паразитов.

Кроме этого, ученые говорят, что для таких морских млекопитающих, как киты, тюлени и дельфины, все не так просто. При попадании в организм таких животных черви некоторое время живут в их кишечном тракте, размножаются и снова попадают в океан.

По иронии судьба, увеличение числа Anisakis может быть связано с активной защитой морских млекопитающих, что предоставляет червям больше шансов на размножение. Но есть и другие факторы распространения паразитов, среди которых изменение климата и загрязнение воды удобрениями в результате сельскохозяйственной деятельности.

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