Использовать не по назначению. Ученые рассказали, какие лекарства могут помочь от коронавируса

Исследователи со всего мира составили список препаратов и соединений, которые создавались против других заболеваний, но могут помочь при COVID-19.

Ученые всего мира сосредоточили свое внимание на изучении COVID-19 – его геноме и 27 протеинах, из которых он состоит, чтобы найти эффективные способы лечения, пишет The Economist.

Результатом работы стало множество публикаций в Medrxiv, хранилище медицинских исследований, которые еще не были официально отрецензированы и опубликованы. Появились и сотни последовательностей генома нового коронавируса в общедоступных базах данных.

По состоянию на 28 февраля в китайском реестре клинических испытаний было зарегистрировано 105 испытаний лекарств и вакцин, предназначенных для борьбы с SARS-CoV-2. Компании либо объявляли, либо уже набирали пациентов для тестов. 11 марта Национальная медицинская библиотека США имела список сразу из 84 препаратов, которые могут быть эффективными против COVID-19.

По словам ученых, хорошо понятная базовая биология вируса позволяет определить, какие из уже существующих лекарств имеют шансы на успех. Даже если лекарство сможет снизить смертность или ускорить излечение на маленький процент, это существенно повлияет на течение болезни и способность систем здравоохранения справляться с наплывом заболевших.

Знай врага в лицо: что известно о новом коронавирусе

Вирусная частица или вирион SARS-CoV-2 содержит четыре белка, один из которых помогает присоединяться к клеткам дыхательных путей жертвы, а другой — делает возможным проникновение вириона в клетку. Внутри вириона также находится и цепь РНК – макромолекула, в которой подобно ДНК можно хранить генетическую информацию, набранную в виде последовательности соединений, которые называются нуклеотидами. Эта информация включает в себя процесс создания структурных белков, вспомогательных белков и новых копий РНК, которые нужны, чтобы вирус, проникший в клетку хозяина, смог организовать собственное размножение.

Кроме белков и РНК у вириона есть состоящая из жиров мембрана, которая его окружает. Поскольку мыло растворяет жиры, тщательное мытье рук — один из простейших способов защиты от заражения.

На данный момент известно, что геном коронавируса больше, чем у других РНК-вирусов и примерно в три раза длиннее, чем у ВИЧ и в два раза больше вируса гриппа. На одном конце РНК находятся гены для четырех структурных белков и восемь генов для небольших "вспомогательных" белков. Вместе они составляют лишь треть генома, остальная часть нужна, в частности, для организации процесса копирования РНК из РНК, что обычно не происходит в здоровой человеческой клетке.

Таким образом, воздействуя на механизмы проникновения коронавируса в клетки дыхательного пути, блокируя производство ключевых для вируса белков или вмешиваясь в процесс создания новых РНК из РНК вириона, лекарства могут облегчать течение заболевания.

Какие группы препаратов могут быть эффективны

Как и в случае с препаратами против ВИЧ, некоторые из наиболее перспективных методов лечения SARS-CoV-2 представляют собой молекулы, известные как "аналоги нуклеотидов". Они выглядят как части, из которых состоят последовательности РНК или ДНК. Но когда вирус пытается использовать их в своих целях для создания новых вирионов процесс нарушается и блокируются.

Самым популярным препаратом в классе нуклеотидных аналогов является Ремдесивир, который как предполагается, может быть эффективен против SARS-CoV-2. Изначально препарат был разработан американской биотехнологической фирмой Gilead Sciences для использования против лихорадки Эбола. Испытания показали, что препарат безопасен для людей, но поскольку терапия антителами дала лучший результат в лечении Эболы, Ремдесивир был отложен в долгий ящик.

Его лабораторные испытания показали, что препарат эффективен против ряда других вирусов на основе РНК, включая SARS-CoV, и те же самые тесты показывают, что лекарство также может блокировать репликацию SARS-CoV-2.

На данный момент проводятся различные исследования эффективности Ремдесивира против COVID-19. Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences проводит два исследования в Азии, в которых принимают участие 1 тыс. человек. Ожидается, что результаты будут получены в середине или конце апреля.

Исследуются и другие препараты в классе нуклеотидных аналогов. Например, Институт вирусологии Уханя обнаружил потенциал в Рибавирине, противовирусном препарате, используемым для лечения тяжелой инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, вирусным гепатитом C.

Но аналоги нуклеотидов не являются единственными противовирусными препаратами, которые подходят для лечения коронавируса. Вторым поколением противовирусных препаратов были "ингибиторы протеазы", которые мешали РНК-вирусам проникать внутрь клеток хозяина. Вместе с оригинальными аналогами нуклеотидов произвели революцию в лечении ВИЧ. В 2003 году препарат Калетра, который является смесью из двух ингибиторов протеазы – Ритонавира и Лопинавира был испытан на пациентах с SARS и показал хороший результат.

Другим препаратом, который разрабатывался для борьбы с иными вирусами на основе РНК, в частности с гриппом, является Фавипиравир. Он вмешивается в работу неструктурного белка (белок, кодируемый вирусом и не являющийся частью вирусной частицы), который участвует в создании новой РНК.

Потенциально эффективные лекарства от SARS-CoV-2 не ограничиваются теми, что были разработаны как противовирусные препараты. Например, препарат Хлорохин, который изначально создавался против малярии, в 2000-х годах был испробован на зараженных SARS-CoV и показал свою эффективность. В исследованиях на клеточных культурах препарат снижал способность вируса проникать в клетки и размножаться внутри них, возможно, за счет изменения кислотности Аппарата Гольджи (структура эукариотической клетки), в котором происходит окончательная "сборка" новых вирионов. Другой препарат мезилат камостата, который используется при лечении рака, блокирует действие протеаз, которые необходимы коронавирусу для проникновения в клетку.

Другая группа потенциально эффективных препаратов помогает иммунной системе бороться с вирусом. Интерфероны – ряд белков со сходными свойствами, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса. Исследования исходного вируса SARS показали, что интерфероны могут быть полезным инструментом для остановки развития вируса, вероятно, лучше всего их использовать в сочетании с другими лекарственными средствами.

Группа международных ученых из 27 научных институтов и организаций в сфере здравоохранения подготовила список лекарств, которые могут быть эффективными при лечении коронавиурса. Он был опубликован в базе биологических наук bioRxiv. Часть препаратов находится на стадии клинических испытаний, а часть была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения других заболеваний.

Приводим список этих одобренных препаратов, подобранных на основании литературы:

Silmitasertib (применяется в лечении рака);

Вальпроевая кислота (лечение заболеваний центральной нервной системы и рака);

Галоперидол (лечение заболеваний центральной нервной системы);

Энтакапон (применяется при болезни Паркинсона);

Индометацин (применяется при воспалениях, обезболивающее);

Метформин (применяется при диабете);

Понатиниб (применяется при лечении рака);

Мигаластат (применяется для лечения болезни Фабри, редкого генетического заболевания);

Микофеноловая кислота (предотвращает отторжения после трансплантации органов и для лечения болезни Крона);

Рибавирин (применяется лечения тяжелой инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, вирусным гепатитом C);

Мидостаурин (применяется при лечении рака);

Руксолитиниб (применяется для лечения миелофиброза);

Даунорубицин (применяется при лечении рака);

S-верапамил – (применяется при лечении гипертонии);

И на основе проверки взаимодействия соответствующих соединений в лабораторных условиях:

Сиролимус, рапамицин (предотвращает отторжение органов при трансплантации);

Хлорохин (применяется для лечения малярии);

Дабрафениб (применяется при лечении рака);

Такролимус, FK-506 (предотвращает отторжение органов при трансплантации);

Каптоприл (применяется при гипертонии);

Лизиноприл (применяется при гипертонии);

Камостат (применяется при лечении панкреатита);

Нафамостат (антикоагулянт, используемый во время гемодиализа);

Хлорамфеникол (антибиотик, антибактериальное средство широкого спектра действия);

Тайгециклин (антибиотик для ряда бактериальных инфекций);

Линезолид (антибиотик, используемый для лечения тяжёлых инфекционных заболеваний).