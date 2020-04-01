Потеря вкуса и обоняния. Британские ученые пополнили список симптомов COVID-19

Британские ученые говорят, что потеря вкуса и обоняния может быть более надежным свидетельством заболевания, чем повышенная температура

Утрата вкусовых ощущений и обоняния может указывать на заболевание COVID-19. К такому выводу пришли британские исследователи, проанализировав данные, собранные в специальном приложении, которое было создано для мониторинга симптомов в стране. Об этом сообщает Reuters.

Из 1,5 миллиона пользователей приложения 26% поделились в нем хотя бы одним из своих симптомов в период с 24 по 29 марта. Из них 1702 были проверены на коронавирус. 579 тестов оказались положительными. Собрав все эти данные, исследователи из Королевского колледжа Лондона постарались выделить комбинацию симптомов, которая позволила бы точнее всего предугадать наличие COVID-19.

Помимо утраты вкуса и обоняния, пользователи приложения сообщали и о других проблемах, начиная от жара и кашля, и до расстройства желудка и потери аппетита.

О потере вкуса и обоняния сообщило 60% пациентов, которые поделились своими симптомами в приложении, а затем получили диагноз COVID-19. По словам исследователей, утрата этих ощущений оказалась более надежным свидетельством заболевания, чем сообщения о повышенной температуре.

"Согласно нашим данным, люди, утратившие вкус и обоняние вкупе с другими симптомами, имеют втрое больше шансы получить положительный анализ на COVID-19, и должны изолировать себя, чтобы ограничить распространение заболевания", - отметил ведущий автор исследования Тим Спектр.

Как отмечает ВОЗ: "К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер".

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