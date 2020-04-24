Польская компания разрабатывает игру, в которой можно почувствовать себя Папой Римским

"Папский симулятор" будет продаваться в Steam и будет доступен только для Windows

Польские издатели Ultimate Games анонсировали выход игры-симулятора, в которой каждый желающий сможет почувствовать себя главой всей Католической церкви. Об этом пишет Daily Mail.

Пока еще неизвестна дата выпуска, а разработчики скромно заявляют, что "работа только началась", однако уже сейчас в Сети доступен трейлер, который начинается с вида белого дыма, который идет из печной трубы Сикстинской капеллы.

Судя по видеоролику, игрок сможет молиться, благословлять паству, вещать с балкона в Ватикане, путешествовать и даже вмешиваться в мировую политику. Цель - мир во всем мире.

Также он сможет отправлять паломников, раскрывать секреты Ватикана и помогать людям (ну или же не делать этого).

Пол выбирать будет нельзя, тут разработчики подошли к вопросу традиционно, также неясно, можно ли будет выбрать возраст и стать самым молодым Папой в истории.

"Работа над игрой находится на ранней предварительной стадии и первый трейлер был выпущен в иллюстративных целях. Однако Pope Simulator, безусловно, является уникальным проектом, демонстрирующим серьезный подход к этой теме ", - сказал генеральный директор Матеуш Завадски.

Интересно, но вмешиваясь в судьбы других и укрепляя их веру, игрок будет ослаблять себя. Восстановить силы можно будет молитвой.

Как ранее писал Фокус:

Ранее на сайте онлайн-сервиса цифрового распространения игр Steam появился симулятор Иисуса Христа под названием "I Am Jesus Christ" ("Я – Иисус Христос"). Игрок сможет попробовать себя в роли Христа, I Am Jesus Christ расскажет о его ключевых деяниях, описанных в Новом Завете — от крещения до распятия и воскресения. По словам разработчиков, в игре будет открытый мир.