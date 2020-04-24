Коронавирусная маска из космоса. К Земле летит астероид, напоминающий респиратор

2020-04-24 13:12:00

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Астероид 1998 OR2 максимально приблизится к планете 29 апреля

На следующей неделе мимо Земли должен пролететь астероид шириной 2 км, чья форма напоминает респиратор для лица. Об этом сообщает The Mercury News.

Радиолокационные изображения астероида были сделаны радиотелескопом Аресибо в Пуэрто-Рико. Так, астероид под названием 1998 OR2 летит со скоростью более 130 тыс. км/ч.

"Небольшие топографические особенности, такие как холмы и хребты на одной стороне астероида 1998 OR2, поразительны с научной точки зрения. Но так как сейчас все наши мысли связаны с COVID-19, конечно, снимки астероида больше напоминают маску для лица", – говорит сотрудница обсерватории Анна Виркки.

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По словам ученых, астероид обращается вокруг Солнца каждые три года и максимально приблизится к Земле в следующую среду, 29 апреля. Он пройдет в 6,27 млн км от нашей планеты. Расстояние довольно близкое с астрономической точки зрений, например, Луна находится на расстоянии 384 400 км от Земли.

Ожидается, что астроид 1998 OR2 станет самым крупным объектом, который будет пролетать мимо Земли в этом году. В следующий раз астероид пролетит близко к Земле 16 апреля 2079 года, где расстояние составит в пределах 1,6 млн км от Земли.

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Исследователи из Обсерватории Аресибо внимательно следят за текущим пролетом астероида.

"Несмотря на то, что этот астероид не грозит Земле, важно разобраться в характеристиках такого типа объектов, чтобы улучшить технологии по смягчению возможных угроз", – говорит научный сотрудник обсерватории Флавиан Вендитти.

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