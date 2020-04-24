Вместо фитнес-трекеров. В США создана электронная кожа, работающая от пота

Электронную кожу можно снабдить датчиками, следящими за пульсом, температурой или уровнем сахара в крови

Теперь, когда все больше людей следит за своим пульсом и температурой при помощи различных фитнес-трекеров, ученые из Калифорнийского технологического института задумались, как сделать эту привычку более удобной. Ведь трекеры работают от батареек и требуют периодической зарядки. Ответом исследователей стала электронная кожа, оснащенная различными датчиками и работающая от пота. Об этом пишет New Atlas.

Электронная кожа содержит биотопливные ячейки, впитывающие молочную кислоту, которая входит в состав человеческого пота. Разработчики уверяют, что они могут стабильно генерировать электроэнергию – несколько миливатт на квадратный сантиметр. Этого достаточно, чтобы поддерживать работу датчиков, следящих за сердечным ритмом, температурой или уровнем сахара в крови, а также модуля Bluetooth, при помощи которого кожа может связываться с внешними устройствами.

По словам ведущего автора проекта Вэй Гао, обычно разработчики подобных систем отдают предпочтение средствам связи, требующим меньшего количества энергии, но работающим на малом расстоянии. "Bluetooth потребляет больше энергии, но представляет больше возможностей для применения в медицине и робототехнике", - отмечает Гао.

Создатели электронной кожи утверждают, что она может работать "в течение множества дней". Они полагают, что их разработка может быть использована для управления инновационными протезами.

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