Telegram сообщил о 400 млн ежедневных пользователей и анонсировал внедрение видеозвонков

Функцию видеозвонков обещано сделать как удобной, так и безопасной

Мессенджер Telegram достиг 400 млн пользователей в месяц, по сравнению с 300 млн год назад. Каждый день регистрируются около 1,5 млн новых пользователей. Мессенджер сейчас находится на первом месте среди загружаемых приложений для социальных в 20 странах. Такие данные приводятся в его блоге.

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В связи с карантином по всему миру из-за пандемии коронавируса, Telegram внедрит функцию видеозвонков в 2020 году. В компании считают, что сейчас видеозвонки имеют такое же значение как переписка через мессенджер в 2013 году, когда только появился Telegram. По мнению авторов блога, существующие приложения для видеозвонков либо удобные, либо безопасные. Telegram стремится объединить оба этих подхода.

Как ранее сообщал Фокус: