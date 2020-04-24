Telegram сообщил о 400 млн ежедневных пользователей и анонсировал внедрение видеозвонков
2020-04-24 18:56:54
Функцию видеозвонков обещано сделать как удобной, так и безопасной
Мессенджер Telegram достиг 400 млн пользователей в месяц, по сравнению с 300 млн год назад. Каждый день регистрируются около 1,5 млн новых пользователей. Мессенджер сейчас находится на первом месте среди загружаемых приложений для социальных в 20 странах. Такие данные приводятся в его блоге.
В связи с карантином по всему миру из-за пандемии коронавируса, Telegram внедрит функцию видеозвонков в 2020 году. В компании считают, что сейчас видеозвонки имеют такое же значение как переписка через мессенджер в 2013 году, когда только появился Telegram. По мнению авторов блога, существующие приложения для видеозвонков либо удобные, либо безопасные. Telegram стремится объединить оба этих подхода.
Как ранее сообщал Фокус:
- Советник киевского городского головы Владимир Бондаренко заявил, что соблюдение карантина в Киеве будет отслеживаться через Telegram.
- При поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы в Telegram появился чат-бот проекта #stop_sexтинг, который поможет удалять интимные фото.
- Telegram предложил пользователям альтернативу сервисам для свиданий – теперь в мессенджере можно создать публичный профиль для знакомств и организовать встречу с людьми поблизости.