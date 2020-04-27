Рай для китов. Пандемия снизила уровень подводных шумов в океанах
2020-04-27 16:03:00
Уровень шумового загрязнения снижается из-за уменьшения судоходства
Ученые зафиксировали существенное снижение уровня шумового загрязнения океанов, что может позитивно отразиться на китах и других морских млекопитающих. Об этом сообщает The Guardian.
Снижение шумового загрязнения было зафиксировано морскими обсерваториями, находящимися в ведении Ocean Networks Canada, вблизи порта Ванкувер, Канада.
Автор исследования, доцент океанографии в Университете Далхаузи Дэвид Барклай проанализировал звуки в диапазоне 100 Гц на побережье и вдалеке от берега. В обоих местах было зафиксировано снижение низкочастотных звуков, связанных с судами.
"Мы знаем, что подводный шум на этой частоте, как правило, оказывает влияние на морских млекопитающих. С 1 января наблюдается постоянное снижение уровня шума, по состоянию на 1 апреля, сила шума упала на 4–5 децибел", – говорит Барклай.
Данные из местного порта показали падение экспорта и импорта примерно на 20% за тот же период из-за пандемии коронавируса, отмечает эксперт.
По словам Барклая, на глубоководных участках океана, примерно в 60 км от морских путей и на глубине 3 тыс. м, также наблюдается снижение среднего еженедельного шума на 1,5 децибел, или примерно на 15%.
Снижение судоходства в океане из-за пандемии стало уникальной возможностью для ученых выяснить, как шум влияет на морскую жизнь.
"Мы переживаем момент истины. У нас появилась возможность слушать, и она больше не повторится в нашей жизни", – говорит Мишел Фурне, морской акустик из Корнелльского университета, который изучает горбатых китов на юго-востоке Аляски.
Ученые собираются бросить все свои силы, чтобы выяснить, как снижение шума повлияет на жизнь в океанах.
Как ранее сообщал Фокус:
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