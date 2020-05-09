"Всего наилучшего". Британская разведка показала последние перехваченные шифрограммы нацистов

Одну из последних шифрограмм отправил утром 7 мая лейтенант с позывным Кункель

Центр правительственной связи Великобритании (спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки) опубликовала шифрограммы, перехваченные у нацистов перед самым завершением Второй Мировой Войны. Об этом пишет CNN.

Так, 7 мая 1945 года в 07:35 утра лейтенант с позывным "Кункель" отправил коллегам прощальное сообщение, прежде чем закрыть их коммуникационную сеть.

"Британские войска вошли в Куксхафен в 14:00 6 мая — с этого момента вся радиотрансляционная передача прекращается. Желаю вам всего наилучшего. Лейтенант Кункель", — говорится в сообщении.

В другом сообщении, перехваченном 4 мая, солдат, базирующийся на датском побережье, спрашивает, есть ли у кого-нибудь запасные сигареты, прежде чем пожелать всем удачи.

"Здесь нет сигарет", — отвечает коллега.

Шифрограммы были зашифрованы с помощью кода Brown ("Коричневый"), который использовался для передачи сообщений для "координации создания экспериментального оружия". Британские аналитики взломали этот код в 1940 году и непрерывно расшифровывали сообщения Германии на протяжении всей войны.

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