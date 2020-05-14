Послание из прошлого: в польской церкви нашли одну из старейших капсул времени в мире

Капсулу спрятали в 18 веке в шпиле церкви города Цебице

Во время реставрации старинной церкви в польском городе Цебице строители сделали неожиданную находку – нашли капсулу времени, спрятанную там еще в 1797 году. Об этом пишет Gmina Ziębice.

В капсуле содержится ряд документов на немецком языке и монеты, которые были в ходу в то время. В то время Цебице носил название Мюнстерберг и входил в состав Прусского королевства.

В бумагах расписано, как проходило строительство храма, упомянуты все причастные, в частности есть даже записка от двух горожанок, что пожертвовали деньги.

Мэр Цебице, Мариуш Шпиларевич уже отметил, что найденная в шпиле церкви капсула является одной из старейших в мире.

Все фото: Gmina Ziębice

Интересно, но шпиль и, находящаяся внутри капсула была пробита пулей во время Второй мировой войны, но при этом все документы в отличном состоянии. Они были аккуратно свернуты и спрятаны в кожаные футляры. Теперь все документы предстоит изучить, а потом их выставят в местном музее.

А пока исследователи пообещали держать жителей города в курсе происходящего и подробно их информировать о всех новостях, связанных с капсулой. Йоханна Лампарска, одна из тех, кто занимается исследованием содержимого капсулы, считает, что на самом деле подобных находок могло бы быть гораздо больше, но подобные тайники часто были вскрыты людьми, которые не осознавали их исторической ценности и просто присваивали себе содержимое.

Польскую капсулу уже назвали самой старой в Европе. Звание "самой старой в мире" пока принадлежит Бостонской капсуле времени, которая датируется 1795 годом и была найдена в 2015 году. Ее нашли в мэрии, за портретом Джорджа Вашингтона. В капсуле времени содержалась серебряная табличка, в которой говорилось, что ее спрятали Сэмюэль Адамс и Пол Ревер, а также несколько памятных предметов.

Как ранее писал Фокус:

Джон Брейшоу из Хекмондвика, Западный Йоркшир, копаясь на собственной заднем дворе, сделал неожиданную находку – автомобиль. Классический Форд Попьюлар (Ford Popular) выпускался в 1950 годах и, судя по коррозии, пролежал под газоном не менее 70 лет.