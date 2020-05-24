Испытания боевого лазера впервые прошли в океане

ВМС США провели успешные испытания нового боевого лазера LWSD MK 2 MOD 0, уничтожив с его помощью беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Командования Тихоокеанского флота Военно-морских сил США.

"Это уникальная для ВМС возможность, которую может испытывать и эксплуатировать USS. Это прокладывает путь для будущих систем вооружения. С этой новой передовой технологией мы будем переопределять войну на море", - сказал капитан Керри Сандерс, командир USS Portland.

В ведомстве рассказали, что испытывалась так называемая система твердотельного лазерного оружия (лазер, в котором в качестве активной среды используется вещество, находящееся в твердом состоянии (в отличие от газов в газовых лазерах и жидкостей в лазерах на красителях).

Это первые системные испытания нового боевого лазера в море.

Как сообщает СNN, испытания прошли еще 16 мая в Тихом океане. Мощность лазера военные не раскрыли, но телеканал со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований за 2018 год пишет, что она может составлять около 150 киловатт. Установку разработала военно-промышленная компания Northrop Grumman.

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство обороны Великобритании решило инвестировать более 162 миллионов долларов в разработку оружия направленной энергии, предназначенного, в том числе, для уничтожения беспилотников.