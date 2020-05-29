На алтаре в древней израильской святыне найдены остатки сожженного ладана и каннабиса

Ученые предполагают, что каннабис использовался в культовых ритуалах

На алтарях храма Арад в Тель-Араде были найдены остатки сожженного ладана и каннабиса, которые могли играть важную роль в культовой практике более 2 тыс. лет назад. Об этом сообщает IFL Science.

Храм в Араде является первым из найденных иудейских святилищ в земле Израиля. Город был раскопан полвека назад и с тех пор археологи обнаружили две крепости, которые охраняли южную границу Иудейского королевства. Между 6-9 веком до н.э., этот регион современного Израиля был в центре многих библейских описаний древнего мира.

Согласно новому исследованию, в храме Арада каннабис возможно, использовался преднамеренно в качестве психоактивного средства, чтобы "стимулировать экстаз как часть культовых церемоний". Конопля была смешана с навозом, чтобы улучшить горение, а ладан был смешан с животным жиром для большего количества дыма.

"Впервые каннабис был обнаружен на Древнем Ближнем Востоке. Использование растения в храме должно было играть центральную роль в проводимых там культовых ритуалах", – рассказал ведущий автор исследования из Музея Израиля в Иерусалиме Эран Арье.

В рамках исследования, ученые собрали небольшие образцы обугленных материалов, ранее найденных на каждом из алтарей, и провели анализ веществ в лаборатории.

Выяснилось, что меньший алтарь сдержал каннабидиол (CBD) и тетрагидроканнабинол (THC), а также его побочный продукт каннабинол (CBN), которые содержатся только в растениях каннабиса. Наличие психоактивных веществ на алтаре говорит о том, что конопля была сожжена "как часть ритуала, который происходил в храме".

На самом большом из двух алтарей также нашли остаток ладана, который рос в Аравии. Находка говорит о том, что древний народ Иудеи, вероятно, начал торговать с Аравией раньше, чем считалось.

Как ранее сообщал Фокус:

В ПЦУ пока не знают, как относиться к легализации марихуаны. В Церкви говорят, что у государства еще нет "четкого видения" по этому вопросу. Когда оно появится – тогда будет и позиция ПЦУ.

В столице Австралии легализовали каннабис. Канберра станет первым городом в стране, где будет легализована марихуана.

Также Израиль легализовал домашнее употребление марихуаны. За употребление марихуаны в общественном месте с этого момента будут выписывать штраф.