Первая арабская миссия на Марс готовится к старту
Вскоре к Марсу отправится зонд Amal, который проанализирует атмосферу Красной планеты
Объединенные Арабские Эмираты готовятся к запуску первой арабской космической миссии на Марс в течение нескольких недель. Об этом сообщает ВВС.
В космическом агентстве ОАЭ говорят, что на следующей неделе должна начаться заправка топливом ракеты, на которой полетит зонд Amal, что переводится как "Надежда". Всего зонду потребуется 7 месяцев, чтобы преодолеть 493 млн км и выйти на орбиту Марса. Зонд займется сбором данных о климате Красной планеты и ее атмосфере.
Зонд будет оставаться на орбите Марса в течение всего марсианского года – 687 дней. Один виток вокруг Марса занимает 55 часов.
По словам программного директора миссии Сары аль-Амири, проект должен стать серьезным стимулом для молодых арабских ученых.
Зонд должен стартовать с отдаленного японского острова Танэгасима во время узкого окна для запуска 14 июля. Amal понесет на себе японская ракета. В это же время, сам зонд будет оборудован тремя типами датчиков для анализа сложного состава атмосферы Марса. Среди них будет широкополосная камера с высоким разрешением для измерения пыли и озона на планете.
Второй датчик – инфракрасный спектрометр для измерения верхней и нижней атмосферы, разработанный Аризонским государственным университетом, одним из трех американских университетов-партнеров проекта.
Третий датчик – ультрафиолетовый спектрометр для измерения уровней кислорода и водорода.
Аль-Амири отметила, что одним из основных направлений исследования будет выяснение того, как кислород и водород, необходимые для появления воды, улетучиваются с планеты.
Глава британской Группы Музея науки сэр Иэн Блатчфорд отметил, что "многие миссии были сосредоточены на геологии, но новая даст наиболее полную и целостную картину климата Марса".
Кроме этого, в планах ОАЭ построить человеческую базу на Марсе к 2117 году.
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