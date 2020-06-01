В нашей галактике может находиться 36 разумных цивилизаций, – британские исследователи

Согласно расчетам британских исследователей из Ноттингемского университета, в нашей галактике может быть более 30 разумных цивилизаций, способных общаться с другими. Об этом пишет The Guardian.

Эксперты говорят, что проделанная ими работа не только дает представление о шансах жизни за пределами Земли, но и может пролить свет будущее и место человечества в космосе.

"Я думаю, что это чрезвычайно важно и захватывающе, потому что впервые у нас действительно есть оценка числа активных и интеллектуальных цивилизаций, с которыми мы могли бы потенциально связаться и обнаружить, что во вселенной есть другая жизнь, то, что было вопросом в течение тысячелетий, и на что мы до сих пор не получил ответа", – сказал Кристофер Конселис, профессор астрофизики в Ноттингемском университете и соавтор исследования.

В 1961 году астроном Фрэнк Дрейк предложил так называемое уравнение Дрейка, указав семь факторов, которые необходимо знать, чтобы составить оценку числа разумных цивилизаций. Эти факторы варьировались от среднего числа звезд, которые каждый год образуются в галактике, до временного промежутка, в течение которого цивилизация будет отправлять сигналы.

Однако немногие из этих факторов измеримы.

"Оценки уравнения Дрейка варьировались от нуля до нескольких миллиардов (цивилизаций) – это больше похоже на инструмент для размышлений о вопросах, чем на то, что действительно точно установлено", – сказал Конселис.

По его словам, теперь ученые имеют новые данные, чтобы прийти к более точным оценкам.

"По сути, мы сделали предположение, что разумная жизнь будет формироваться на других (похожих на Землю) планетах, как это происходит на Земле, поэтому через несколько миллиардов лет жизнь автоматически сформируется (в период с 4,5 до 5,5 млрд лет после образования звезды) как естественная часть эволюции", - сказал Конселис.

По его предположениям, сегодня в Млечном Пути существует от 4 до 211 цивилизаций, способных общаться с другими, причем 36 – это наиболее вероятная цифра. При этом ближайшая из них находится на расстоянии 17 тыс. световых лет от Земли.

Профессор Эндрю Коутс из колледже Лондона сказал, что предположения, сделанные Конселис и его коллегами, вполне разумны, но поиск жизни, скорее всего, будет на данный момент происходить ближе к Земле.

"(Новая оценка) является интересным результатом, но его невозможно будет проверить с использованием современных методов", – сказал он.

"Тем временем исследование того, находимся ли мы одни во Вселенной, будет включать в себя посещение вероятных объектов в пределах нашей собственной солнечной системы, например, при полете на Марс, и во время будущих миссий на Европу, Энцелад и Титан (спутники Юпитера и Сатурна). Это увлекательное время в поисках жизни в других местах", – добавил Коутс.

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