В северной части Африки, в пустыне Сахара, зародился гигантский пылевой шлейф, который сильными ветрами несет в сторону США. Из-за такого количества пыли в воздухе закаты и восходы солнца будут особенно яркими

Огромный пылевой поток из Сахары уже добрался до карибского острова Пуэрто-Рико и движется к материковой части США. Об этом сообщает Cnet.

Поток настолько велик, что его можно отчетливо увидеть с высоты Международной космической станции. Астронавт NASA Даглас Херли разместил фотографию пылевого монстра в Twitter и написал: "Удивительно, насколько большую площадь он покрывает".

Шлейфы пыли из Сахары являются обычным явлением, но масштабы последнего превосходят те, что наблюдались ранее.

"Каждый год ветры поднимают около 800 млн метрических тонн пустынной пыли из Северной Африки, которая является крупнейшим в мире источником частиц пыли в воздухе", – говорится в сообщении NASA Earth Observatory.

Такое явление называется пыльным воздушным слоем Сахары. В NASA назвали нынешнее перемещение пыли "вспышкой". Эксперты говорят, что мелкие частицы пыли переносятся на запад сильными ветрами.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала прогноз, где говорится, что пылевой шлейф достигнет юго-востока страны уже на этой неделе.

"Пыль останется в основном на больших высотах, поэтому главным последствием станут особенно яркие восходы и заходы солнца", – говорится в прогнозе.

В это же время, в Пуэрто-Рико наблюдается очень туманное небо. Местные жители делятся фотографиями "пыльного" неба в соцсетях.

Пыльное небо в Пуэрто-Рико. Фото: Twitter/@wxkaitlin

Небо в Пуэрто-Рико. Фото: Twitter/@WeatherBug

А снимок со спутника Dscovr Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) позволяет увидеть, насколько велики масштабы пылевого шлейфа.

Некоторые последствия пылевого потока могут быть неприятными, но NASA говорит, что явление "играет важную экологическую роль, например, удобряя почвы на Амазонке и укрепляет пляжи на Карибах".

Воздушный слой Сахары также имеет еще один положительный побочный эффект, он предотвращает появление ураганов. Новость особенно хороша, учитывая прогнозы NOAA на этот год, который обещает быть богатым на ураганы и тропические шторма.

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