Как от Киева до Донецка. Ученые зафиксировали самую длинную молнию

В Метеорологическом агентстве ООН официально утвердили новые рекорды по длине (709 км) и продолжительности (16,73 секунд) молний. Обе они были зафиксированы в 2019 году.

Об этом пишет UN News.

Самая продолжительная молния рассекла небо в Северной Аргентине 4 мая 2019 года. Ее вспышка длилась колоссальные 16,73 секунды. Предыдущий рекорд был установлен 30 августа 2012 года (7,74 секунды).

Еще одна рекордная молния была зафиксирована в Южной Бразилии 31 октября 2018. Она года охватила расстояние в 709 километров. Это равно расстоянию между Бостоном и Вашингтоном, Лондоном и швейцарским Базелем, или Киевом и Донецком.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 июня 2007 года в штате Оклахома (США) – 321 километр. Эта молния сверкала в США, в штате Оклахома.

Исследования были опубликованы в преддверии Международного дня молниезащиты, который отмечается 28 июня. А молнии были зафиксированы оборудованием, установленным на геостационарных оперативных спутниках окружающей среды, и их спутниками на орбите из Европы и Китая.

Читайте также: Молния убила четырех горилл находящегося на грани вымирания вида

Профессор Рэндалл Червени, главный докладчик по экстремальным погодным и климатическим явлениям сказал, что технология может помочь ученым лучше понять всю науку о молнии и, возможно, спасти жизни: "Это даст ценную информацию для установления пределов масштаба молнии - включая мега вспышки - для инженерии, безопасности и научных задач".

Молнии неоднократно приводили к массовой гибели людей, так, в 1975 году, 21 человек в Зимбабве был убит, когда молния попала в хижину, в которой они укрывались, и 469 человек были убиты в Египете в 1994 году, когда молния ударила в нефтяные резервуары и горящая нефть затопила город. 25 июня 2020 года с приходом сезона муссонов в Индии за день от ударов молний погибли 107 человек.

Официальный совет от экспертов - следовать правилу 30-30: если время между вспышкой и громом составляет менее 30 секунд, оставайтесь внутри и подождите 30 минут после последней наблюдаемой вспышки, чтобы выйти на улицу.

Как ранее писал Фокус:

В восточном штате Бихар от даров молнии погибли около 83 человек, а в северном штате Уттар Прадеш – 24 человека. По словам чиновников, десятки человек были травмированы. Удары молний во время ежегодного муссона в июне-сентябре довольно распространены в Индии.