Трель с тремя нотами передавалась между птицами в течении 20 лет и практически заменила их традиционное пение, состоящее из двух нот

Трель уже назвали самым длинным "ретвитом". За 20 лет она распространился по всей Канаде. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее пение белогорлого воробья состояло из двух нот, но потом самочки стали отдавать предпочтение тем самцам, чем клич состоял из трех нот. И они начали подражать друг другу.

За 20 лет трех-нотное исполнение почти вытеснило традиционное чирикание и преодолело почти 2000 миль.

Изменение в воробьиных трелях было замечено после того, как ученые проанализировали записи, загруженные в базу данных с 2000 по 2019 гг.

Профессор Кен Оттер, автор исследования из Университета Северной Британской Колумбии рассказал, что в 2004 распространение новой трели остановилось в штате Альберта, однако в 2014 уже каждый воробей, записанный ранее, призывал самку в новом стиле.

Чтобы выяснить, как звучит "песня", ученые прикрепили крошечный геолокатор к птицам разных популяций и оказалось, что воробьи из западных и восточных регионов встречались в практически одних и тех же районах зимой, где молодые самцы перенимали новое исполнение у "старших товарищей".

"У белогорлых воробьев мы столкнулись с ситуацией, когда самочки действительно отдают предпочтение тем, самцам, что удивляют их новой песней", - отметил Оттер.

Как ранее писал Фокус:

Ученые из Портсмутского университета рассказали об удивительном случае "воскрешения" нелетающего вида птиц на атолле Альдабра, которые вымерли 136 тысяч лет назад. Тысячи лет назад часть птиц вида Dryolimnas cuvier мигрировала с Мадагаскара на атолл Альдабра (Сейшелы). Постепенно, "расслабившись" в отсутствии хищников, они разучились летать и эволюционировали в наземный вид. Затем, 136 тысяч лет назад, атолл оказался затоплен и вид погиб.