Фанаты фильмов ужасов переносят пандемию коронавируса спокойнее остальных, – ученые

Ученые выяснили, как фильмы ужасов и апокалиптические ленты помогают людям легче справляться с кризисными ситуациями в реальной жизни

Новое исследование показало, что поклонники апокалиптических фильмов и ужасов испытывают меньше стресса во время мировой пандемии в сравнении с теми, кто не любит данный жанр кинематографа. Об этом сообщает New Atlas.

Ученые уже долго ломают голову над тем, почему некоторые люди наслаждаются пугающими фильмами ужасов. Одна из гипотез заключается в том, что травмирующие вымышленные рассказы позволяют людям моделировать сложные сценарии в безопасных условиях.

"Если это хороший фильм, он вас затягивает, и вы сопереживаете персонажам, поэтому непреднамеренно репетируете возможные сценарии. Мы думаем, что таким образом люди опосредованно обучаются", – говорит один из авторов исследования, психолог, который специализируется на болезненном любопытстве в Чикагском университете Колтан Скривнер.

Если теория верна, то фанаты апокалиптических фильмов о пандемии, возможно, должны лучше справляться с ситуацией с COVID-19, чем те, кто избегает подобных лент и телевизионных шоу. Скривнер с командой психологов решил исследовать такую возможность, опросив 310 субъектов.

Результаты показали, что поклонники фильмов ужасов продемонстрировали более низкий уровень психологического стресса перед лицом глобальной пандемии. Но любители хорроров не были больше подготовлены к происходящему, чем остальные.

Больший уровень готовности к пандемии продемонстрировали поклонники фильмов об апокалиптических происшествиях или инопланетных вторжениях. Наилучшие результаты, с точки зрения устойчивости и готовности, были получены от тех, кто чаще всего смотрел фильмы о пандемиях.

Еще в марте, во время раннего распространения коронавируса, триллер Стивена Содерберга 2011 года "Заражение" неожиданно попал в список популярных фильмов. Такой феномен озадачил многих, пишет Скривнер во второй своей исследовательской работе на эту тему.

По мнению ученого, такая странная нелогичность называется "болезненным любопытством".

"Действительно, болезненно любопытное поведение может иметь смысл для развития механизмов, которые обрабатывают пугающий или опасный материал, а после помогают извлекать уроки из этого воображаемого опыта", – подытожил Скривнер.

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