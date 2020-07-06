Японские инженеры оснастили инвалидное кресло двумя роборуками
Движением коляски человек управляет самостоятельно, а на задней части кресла установлен робот с двумя руками, которым удаленно управляет оператор.
Японские инженеры из университета Кэйо разработали прототип инвалидного кресла, который оснастили парой роборук, способные помогать владельцу выполнять различные задачи.
Об этом пишет N+1.
Отмечается, что движением коляски человек управляет самостоятельно, двигая колеса руками, а на задней части кресла установлен робот с двумя руками, которым удаленно управляет оператор.
На экране или дисплее VR-шлема он видит не только видео с камеры, но и зону, в которую направлен взгляд колясочника. Для этого владелец кресла должен надеть так называемый окулографический датчик. Он напоминает очки без линз и имеет два инфракрасных сенсора, которые определяют положение глаз и рассчитывают угол взгляда.
Манипуляторы состоят из нескольких длинных сегментов и заканчиваются механическими кистями. При этом кисти человека и робота находятся примерно на одном уровне. Оператор может слышать просьбы человека в кресле через встроенный микрофон и использовать роборуки для их выполнения. Например, манипулятор может взять небольшой предмет или открыть ящик. Возможность следить за взглядом владельца кресла позволяет обходиться без уточняющих вопросов.
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