Движением коляски человек управляет самостоятельно, а на задней части кресла установлен робот с двумя руками, которым удаленно управляет оператор.

Японские инженеры из университета Кэйо разработали прототип инвалидного кресла, который оснастили парой роборук, способные помогать владельцу выполнять различные задачи.

Об этом пишет N+1.

Отмечается, что движением коляски человек управляет самостоятельно, двигая колеса руками, а на задней части кресла установлен робот с двумя руками, которым удаленно управляет оператор.

На экране или дисплее VR-шлема он видит не только видео с камеры, но и зону, в которую направлен взгляд колясочника. Для этого владелец кресла должен надеть так называемый окулографический датчик. Он напоминает очки без линз и имеет два инфракрасных сенсора, которые определяют положение глаз и рассчитывают угол взгляда.

Манипуляторы состоят из нескольких длинных сегментов и заканчиваются механическими кистями. При этом кисти человека и робота находятся примерно на одном уровне. Оператор может слышать просьбы человека в кресле через встроенный микрофон и использовать роборуки для их выполнения. Например, манипулятор может взять небольшой предмет или открыть ящик. Возможность следить за взглядом владельца кресла позволяет обходиться без уточняющих вопросов.

Как ранее сообщал Фокус: