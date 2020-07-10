"Синдром разбитого сердца": еще одно неожиданное последствие пандемии коронавируса

Ученые из США провели небольшое исследование, которое обнаружило в одном из штатов увеличение количества пациентов, страдающих "синдромом разбитого сердца" во время пандемии. Об этом сообщает CNN.

По словам ученых, стресс-индуцированная кардиомиопатия или синдром Такоцубо, который часто называют "синдромом разбитого сердца" появляется, когда сердечные мышцы ослабевают, что приводит к боли в груди и отдышке. Ощущения похожи на сердечный приступ, но вызваны стрессовыми событиями, а не проблемами в кровотоке. В редких случаях синдром может стать причиной смерти, но обычно пациенты выздоравливают в течение нескольких дней или недель.

Исследователи из клиники Кливленда изучили пациентов в двух больницах с заболеваниями сердца, которые лечились этой весной, и сравнили их с пациентами с похожими проблемами, проходившими лечение в последние два года. Согласно результатам исследования, опубликованного в медицинском журнале JAMA Network Open, пациентам во время пандемии в два раза чаще диагностировали "синдром разбитого сердца".

В исследовании приняли участие 1914 пациентов из пяти отдельных двухмесячных периодов, включая выборку из более чем 250 пациентов, госпитализированных в марте и апреле, во время раннего пика пандемии. Ученые пришли к выводу, что рост заболеваемости обусловлен "психологическим, социальным и экономическим стрессом", вызванным пандемией, которая включает "навязанный карантин, отсутствие социального взаимодействия, строгие правила физического дистанцирования и экономические последствия".

"Пандемия создала параллельную реальность, которая не является здоровой. Эмоциональное дистанцирование не является здоровым. Экономические воздействия не являются здоровыми. Стресс-индуцированная кардиомиопатия возросла из-за кризиса, вызванного пандемией", – говорит автор исследования, кардиолог Анкур Калра.

Ученые подчеркивают, что не зафиксировали рост летальных случаев от синдрома между пациентами до пандемии или во время.

По словам самих ученых, исследование было слишком маленьким, чтобы дать оценку общей картины, так как проводилось лишь в штате Огайо.

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