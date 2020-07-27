Марсоход Perseverance сможет записать, как звучит Марс

NASA оборудовало свой марсоход двумя микрофонами и надеется записать звук ветра и других погодных явлений на Красной планете.

Новый марсоход NASA Perseverance, который будет запущен на Марс не ранее 30 июля, будет оборудован несколькими микрофонами. Об этом сообщает Forbes.

Один из двух микрофонов, по словам космического агентства, запишет вход аппарата в атмосферу Марса и приземление. Ученые надеются услышать звуки ветра и другие погодные явления, а также увидеть их на видео.

Второй микрофон Perseverance будет подключен к лазерному инструменту SuperCam, предназначенному для сбора камней для их анализа. Исследователи ожидают услышать стук камней, когда марсоход будет исследовать их на наличие органических соединений или строительных блоков жизни.

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Микрофоны и камеры на новом марсоходе переведут исследование Марса в 4D.

В организации The Planetary Society говорят, что как минимум три миссии на Марс пытались доставить туда микрофоны, но все попытки потерпели неудачу. Среди них был марсоход NASA Mars Polar Lander, который рухнул на поверхность Марса из-за технической ошибки. Французское космическое агентство CNES запускало миссию NetLander, но финансирование проекта было прекращено за три года до запуска. Еще одна неудачная попытка постигла NASA с миссией Phoenix, когда обнаружилось, что у посадочного модуля не работает микрофон.

После этого, другие марсоходы NASA никогда не оборудовались микрофонами. Так, марсоходы Spirit и Opportunity, которые годами находились на поверхности Красной планеты, не могли записать ни единого звука. Марсоход Curiosity, приземлившийся в 2012 году на Марс, также глух.

Исследователи надеются, что микрофоны Perseverance могут произвести революцию в нашем представлении о звуках Солнечной системы.

NASA показало трейлер миссии по изучению Марса. Видео было опубликовано космическим агентством перед предстоящим запуском нового марсохода Perseverance на Красную планету.