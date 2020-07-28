История этого птенца стала первой в мире успешной попыткой выкормить оставшуюся без матери крупную хищную птицу с помощью беспилотника.

В Израиле орнитологи в тандеме с армейским спецназом вырастили грифа с помощью беспилотника.

Об этом пишет NEWSru.com Israel со ссылкой на газету "Гаарец".

Зоологи рассказали, что птенец вылупился из яйца 132 дня назад, но спустя несколько месяцев погибла его мать: она столкнулась с высоковольтным проводом. Чтобы птенец не умер от голода, специалисты кормили его четыре раза в день с помощью мультикоптера.

В итоге, 27 июля птенец грифа впервые вылетел из гнезда.

По данным СМИ, история этого птенца стала первой в мире успешной попыткой выкормить оставшуюся без матери крупную хищную птицу с помощью дрона.

После гибели матери отец птенца не бросил свое потомство, но не справлялся один. В рамках программы "Хищные птицы в прямом эфире" отцу-одиночке помогли орнитологи управления охраны природы и национальных парков. Аппаратуру предоставила компания XTEND, разработавшая платформу управления беспилотником в сложных топографических условиях, а мультикоптером управляли бойцы спецназа.

Популяция грифов на Ближнем Востоке резко сократилась. В последние годы птица находится на грани вымирания.

Ранее на пляже Сент-Пин в Калифорнии самка черного водореза (вид из семейства чайковых) пыталась покормить своего птенца сигаретным окурком. Грустные фото выложила волонтерка-наблюдательница за птицами Карен Мейсон.

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