Корабль приводнился в 21:48 по киевскому времени.

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.

Сам процесс приземления и кадры вылова капсулы из воды можно посмотреть в стриме NASA, на YouTube-канале аэрокосмического ведомства.

После 62 дней в космосе и примерно 1024 витков вокруг Земли и четырех выходов в открытый космосе, вчера в 19:35 Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен отстыковались от МКС и отправились домой.

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На стиме NASA можно увидеть, как космический аппарат доставили на спасательный корабль:

В NASA отметили, что это первое приводнения с экипажем на борту 45 лет. Последний раз НАСА совершала посадку космического корабля на поверхность воды 45 лет назад, 24 июля 1975 года. Тогда американский корабль "Аполлон" приводнился в Тихом океане после стыковки с советским "Союзом-19".

Crew Dragon приводнился со второй попытки. Предыдущую попытку возвращения отменили из-за погодных условий в месте приземления. в Мексиканском заливе у побережья Флориды. Прежде чем вернуться домой Херли и Бенекен спали внутри пристыкованного Crew Dragon для теста на пригодность для проживания.