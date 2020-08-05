Илон Маск уверен, что его Starship может доставить людей на Марс

Прототип марсианского корабля Starship Илона Маска в ходе испытаний 4 августа взлетел на 150 метров и плавно опустился. Этот аппарат любители космоса назвали "водонапорной башней SpaceX", а подобные испытания называются прыжковыми.

Тем самым SpaceX, космическая корпорация Маска, впервые осуществила испытательный полет прототипа корабля, на котором планируется отправлять пилотируемые миссии к Луне и Марсу.

"Марс становится реальностью, – прокомментировал Маск испытание. – Прогресс ускоряется".

Это было первое летное испытание полноразмерного прототипа космической системы Starship SN5, которая будет выводиться в космос при помощи еще не созданной тяжелой ракеты Super Heavy.

Целью испытательного полета была проверка системы ориентации, прочности топливных баков корабля и бортовых систем, которые будут задействованы в ходе дальнейших полетов на большие высоты.

Для этого полета на корабле был установлен лишь один метан-кислородный двигатель Raptor.

На земле уже собираются другие прототипы Starship, один из которых должен будет подняться на высоту до двадцати километров. О дате новых испытаний в компании пока не сообщают.

В конфигурации для реальных космических полетов высота корабля будет достигать 50 метров, а вместе с ракетой Super Heavy – 120 метров.

Сама ракета будет приводиться в движение 30-ю двигателями Raptor. Это будет самая мощная из когда-либо созданных ракет на Земле.

Космическая система сможет выводить на околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 150 тонн.

По словам Маска, Starship должен будет выйти на орбиту Земли с помощью носителя Super Heavy. После этого он отсоединится от ускорителя и будет использовать свой собственный топливный бак и двигатель во время 6-месячного путешествия к Марсу.

Starship вместе с кораблями фирм Blue Origin и Dynetics отобраны NASA для пилотируемых миссий к Луне, которые запланированы на текущее десятилетие.

Напомним, космический корабль компании SpaceX Crew Dragon с асторавтами на боту успешно приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.