NASA отслеживает странную аномалию в магнитном поле Земли: гигантскую область более низкой магнитной напряженности в небе над планетой. Об этом сообщает Science alert.

По словам ученых, аномалия простирается в небе между Южной Америкой и юго-западной Африкой. Явление называется Южно-Атлантической аномалией (SAA) и видоизменяется из года в год.

Данное явление серьезно беспокоит ученых, так как спутники, космические аппараты и корабли становятся особо уязвимыми в этом месте. В пределах аномалии орбитальные аппараты подвергаются большему воздействию заряженных солнечных частиц.

NASA сравнивает аномалию с "вмятиной" в магнитном поле Земли или своего рода "дырой в космос", которая мало влияет на жизнь на Земле, чего нельзя сказать об орбитальной среде. Комические аппараты и корабли, включая МКС, проходят непосредственно через аномалию, находясь на орбите планеты.

Во время таких проходов сквозь аномалию системы аппаратов и кораблей могут выйти из строя из-за бомбардировки протонами высокой энергии, исходящими от Солнца. Такая вероятность настолько велика, что операторы спутников регулярно отключают системы аппаратов еще до того, как они входят в зону аномалии.

"Магнитное поле на самом деле является суперпозицией полей исходящих от разных источников", – объясняет геофизик Терри Сабака из Центра космических полетов Годдарда NASA.

Основным источником магнитного поля считается бурлящий океан расплавленного железа во внешнем ядре Земли, в тысячах километров под поверхностью. Движение этой массы порождает электрические токи, которые и создают магнитное поле Земли.

Область плотной породы, называемая Африканской областью с низкой скоростью сдвига, расположена на 2900 километров ниже африканского континента. Она нарушает процесс формирования магнитного поля, чему также способствует наклоненная ось планеты.

Исследование геофизика NASA Эшли Грили показало, что аномалия медленно дрейфует в северо-западном направлении.

Кроме этого, аномалия похоже, находится в процессе разделения на две части. Она разделяется на две отдельные ячейки, каждая из которых представляет собой отдельный центр низкой магнитной напряженности внутри большой аномалии.

Также ученые получили свидетельства о том, что аномалия – не новое явление на Земле. Исследование показало, что это повторяющееся событие, которое могло воздействовать на планету еще 11 млн лет назад.