Менее чем за 30 лет на земле растаяло 28 триллионов тонн льда

Повышение уровня моря, вызванное таянием ледников и ледяных щитов, может достигнуть метра к концу века.

С 1994 года с поверхности Земли исчезло в общей сложности 28 триллионов тонн льда.

Об этом рассказали ученые из из университетов Лидса и Эдинбурга и Университетского колледжа, передает The Guardian.

Ученые проанализировали спутниковые съемки полюсов, гор и ледников планеты, чтобы измерить, сколько ледяного покрова потеряноиз-за глобального потепления.

Исследователи описывают уровень потери льда как "ошеломляющий" и предупреждают, что повышение уровня моря, вызванное таянием ледников и ледяных щитов, может достигнуть метра к концу века.

"Каждый сантиметр повышения уровня моря означает, что около миллиона человек будут перемещены свои дома", – сказал профессор Энди Шеперд, директор Центра полярных наблюдений и моделирования Университета Лидса.

Ученые также предупреждают, что таяние льда в таких количествах серьезно снижает способность планеты отражать солнечную радиацию обратно в космос. Белый лед исчезает, а открывающаяся под ним почва поглощает все больше и больше тепла, что еще больше увеличивает нагрев планеты.

Кроме того, холодная пресная вода, льющаяся из тающих ледников и ледяных щитов, вызывает серьезные нарушения биологического здоровья арктических и антарктических вод, а потеря ледников в горных хребтах угрожает уничтожить источники пресной воды.

Напомним, самая высокая температура, когда-либо официально зарегистрированная на Земле - 54,4 градуса по Цельсию, была 16 августа в национальном парке Долина Смерти (Калифорния, США).

Хотя в целом картина глобального потепления показывает равномерное нагревание всей планеты, некоторые части Земли нагреваются быстрее остальных, например, Арктика. Аналогичную ситуацию ученые обнаружили и на противоположном конце Земного шара: данные о погоде за последние 30 лет показали, что по сравнению со всем миром Южный полюс прогрелся в три раза сильнее с 1989 года.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украины, и погода принесет нам новые рекорды.