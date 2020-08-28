Родилась с океанами. Ученые опровергли теорию, что вся вода попала на Землю с метеоритами

Французская группа ученых заявила, что на Земле с самого ее рождения было достаточно воды, чтобы заполнить мировые океаны. Об этом сообщает Science Alert.

Вода покрывает 70% всей поверхности Земли, но вопрос о том, откуда она взялась уже давно является предметом споров в научных кругах. В новом исследовании ученым удалось определить не только, какие космические камни принесли воду на планету, они также предположили, что у Земли была вода с самого начала.

Руководитель исследования, космохимик Лауретт Пиани говорит, что его работа опровергает теорию о том, что вода попала на изначально сухую Землю вместе с кометами и астероидами из глубокого космоса.

Согласно более ранним моделям возникновения Солнечной системы, большие диски из газа и пыли, которые вращались вокруг Солнца, формируя внутренние планеты, были слишком горячими, чтобы содержать лед. Теория хорошо объясняет бесплодные поверхности Меркурия, Венеры и Марса, но не Земли.

Поэтому ученые предположили, что вода появилась на планете позже, и главным образом благодаря метеоритам, известным как углеродистые хондриты. Они богаты водными минералами. Но проблема заключалась в том, что их химический состав не совсем соответствовал горным породам нашей планеты.

Другая группа метеоритов, называемых энстатитовыми хондритами, более близка по химическому составу и содержит аналогичные изотопы кислорода, титана и кальция. Это указывает на то, что они были строительными блоками Земли и других внутренних планет.

Но поскольку эти породы формировались близко к Солнце, считалось, что они слишком сухие, чтобы принести на Землю океаны.

Пиани и ее коллеги из Center de Recherches Petrographiques et Geochimiques решили выяснить, так ли это на самом деле. Они использовали метод под названием масс-спектрометрия, чтобы измерить содержание водорода в 13 энстатитовых хондритах.

Команда обнаружила, что эти породы содержат достаточное количество водорода, чтобы дать Земле как минимум в три раза больше воды, чем во всех ее океанах.

"Мы обнаружили, что изотопный состав водорода энстатитовых хондритов похож на состав воды, хранящейся в земной мантии", – говорит Пиани.

Было обнаружено, что изотопный состав океанов соответствует смеси, содержащей 95% воды из энстатитовых хондритов. Авторы также обнаружили, что изотопы азота из энстатитовых хондритов аналогичны тем, которые есть на Земле.

По словам Пиани, его исследование не исключает попадания воды на Землю из других источников, таких как метеориты. Но работа показывает, что энстатитовые хондриты внесли значительный вклад в водный баланс Земли при ее формировании.