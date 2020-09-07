В Австралии случайно найден метеоритный кратер возрастом 100 млн лет

В Австралии золотодобывающая компания Evolution Mining случайно обнаружила метеоритный кратер возрастом 100 млн лет. Об этом сообщает Forbes.

Находка была сделана невдалеке от шахтерского города Ора Банда в Западной Австралии. Метеоритный кратер был не виден на поверхности, но геофизические исследования показали круглую структуру диаметром 5 км, погребенную под землей. Неожиданная находка вошла в список крупнейших метеоритных кратеров в мире.

Используя современные методы исследования, группа геологов во главе с геофизиком Джейсоном Мейерсом смогла нанести на карту внешний край и центральное поднятие кратера – горки, образующейся при ударе.

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Образцы бурения также свидетельствуют о метеоритном ударе. На участках керна видны и "конусное дробление". Конусные разрушения часто связывают с кратерами, поскольку ударные волны, разрушают породу по определенной конической форме.

Основываясь на уровне эрозии и отложений, прокрывающих место удара, геологи оценили возраст кратера в 100 млн лет.

Для того, чтобы образовался такой кратер, космический осколок должен иметь диаметр примерно в 100-200 м.

В настоящее время известно около 200 ударных кратеров на планете. Более половины из них расположены в Европе, Северной Америке и Австралии.

Возраст подавляющего большинства сохранившихся ударных структур составляет менее 200 млн лет.

Также ученые отмечают, что эрозия имеет тенденцию разрушать или закапывать кратеры в тектонически активных областях, вблизи зон разломов или на морском дне. Поэтому только на тектонически стабильных континентальных щитах, таких как внутренние районы Канады, Фенноскандии и Австралии, ударные кратеры могут сохраняться на протяжении миллиардов лет.