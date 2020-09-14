Запечатлеть во всей красе. Япония собирается отправить к Марсу камеру с разрешением 8К

Миссия будет регулярно делать снимки и частично передавать их на Землю.

Япония собирается отправить к Марсу и его спутникам Фобосу и Деймосу камеры с разрешением 4K и 8K. Об этом сообщает Engadget.

Проект разрабатывается Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и телекомпанией NHK. Камеры будут запущены к Марсу в рамках предстоящей миссии Martian Moons Exploration (MMX).

Миссия будет регулярно делать снимки и частично передавать их на Землю, создавая "сглаженные изображения", в то время как оригиналы фото вернутся лишь вместе с капсулой.

Проект также должен помочь визуализировать поведение космического зонда, объединив информацию камеры с данными полета. По заявлению JAXA, собранные данные могут помочь в эксплуатации космического зонда.

Ожидается, что Япония запустит свой зонд в 2024 году, который достигнет Марса к 2025 году. До прибытия возвращаемой капсулы на Земля пройдет еще больше времени.

Кроме этого, японский зонд вернет на Землю не только фотографии с рекордным разрешением, но и приземлится на Фобос, где соберет материал с поверхности и также вернет образцы.

Таким образом ученые собираются узнать больше о прошлом и настоящем Марса и его спутников.