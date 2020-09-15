Венера – это русская планета. В России заявили "исторические права" на исследование Венеры

В РФ решили организовывать и реализовывать миссии по исследованию Венеры без широкого иностранного участия, хотя ранее планировалось масштабное сотрудничество с США.

"В программе есть совместный с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера – это русская планета", – заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

В корпорации же уточнили, что миссия "Венера-Д" будет реализовываться без участия других стран: как национальный проект "без широкого привлечения международной кооперации", – говорится в официальном сообщении.

Венерианские миссии включены в проект госпрограммы космической деятельности России на 2021–2030 годы. Ближайшая из них запланирована на 2027–2029 годы. Финансирования она пока не получила. Предполагалось, что РФ выделит на нее 17 млрд рублей, а США – 300 млн долларов.

Ранее группа ученых из США и Великобритании с помощью радиотелескопов обнаружила в атмосфере Венеры фосфин – вещество, которое может иметь биологическое происхождение.

В "Роскосмосе" после этого сообщения заявили, что подтвердить наличие жизни на Венере можно только при контактных исследованиях планеты. В госкорпорации напомнили, что в ходе таких исследований во времена СССР удалось получить основные данные о планете и ее атмосфере. Другие страны тогда Венерой почти не интересовались, поэтому "в США называли Венеру "советской планетой".

Начиная с 1960-х Советский Союз запускал к Венере автоматические межпланетные станции. В 1961 году "Венера-1" стала первым космическим аппаратом, оказавшимся в сфере действия тяготения Венеры, впервые проведен успешный запуск на межпланетную траекторию. "Венера-4" в октябре 1967 года доставила на планету спускаемый аппарат. "Венера-15" и "Венера-16" с радиолокационными системами для картографирования планеты вышли на орбиты спутников Венеры в середине октября 1983 года. Это были последние аппараты программы.

Напомним, в рамках совместного исследования ученых из Соединенных Штатов и Швейцарии было доказано, что в недрах Венеры до сих пор происходят активные процессы, и свидетельствуют об этом 37 действующих вулканов.

Сейчас Венера отличается высокими температурами и токсичной атмосферой, но ученые из Института космических наук имени Годдарда предполагают, что так было не всегда. Компьютерное моделирование показало, что еще 700 млн лет назад на этой планете были подходящие условия для существования жизни