Dynetics – одна из нескольких компаний, соревнующихся за право доставить астронавтов NASA на Луну.

Космическая компания Dynetics представила полномасштабную модель своего посадочного модуля для миссии NASA Artemis, которая собирается вернуть человека на Луну к 2024 году. Об этом сообщает Cnet.

Разработчики утверждают, что их модель многоразовая, доступная и ориентирована на экипаж миссии. Представленный посадочный модуль имеет цилиндрическую центральную структуру. Модуль может использоваться как лунная среда обитания, так и выполнять функции лунохода, который отделяется от основного посадочного модуля.

"Основное внимание в испытательном образце уделялось интерфейсам для экипажа. Гибкий дизайн легко реконфигурируется, что позволит команде интеграции человеческих систем и летному экипажу внести свои коррективы", – говорится в заявлении компании.

Dynetics – одна из нескольких компаний, соревнующихся за право доставить астронавтов NASA на Луну.

В августе был представлен полномасштабный макет лунного аппарата компании Blue Origin. SpaceX – третья компания, работающая с NASA над созданием системы посадки пилотируемого корабля на поверхность Луны.

Базирующаяся в Алабаме компания Dynetics не так известна, как Blue Origin или SpaceX, но она уже работает с NASA над проектом ракеты Space Launch System, которая должна будет запустить миссию Artemis к Луне.