Увидеть болезни заранее. Стартап, показывающий мутации ДНК, привлек $110 млн инвестиций

1 октября стало известно, что стартап Sophia Genetics обзавелся несколькими серьезными инвесторами, в результате чего получил финансирование в размере $110 млн, сообщает издание PRNewswire.com. Согласно заявлению основателя и CEO Юрги Камблонга, эта сумма поможет компании выйти на рынки США и Азии.



Американско-швейцарская компания Sophia Genetics была основана в 2016 году молекулярным биологом Юрги Камблонгом. Главная задача проекта — детальная визуализация результатов исследования ДНК, в ходе которого ученые могут определить, к каким заболеваниям у человека есть склонности, какие заболевания он может передать по наследству, а также выявить генетические мутации плода на ранних стадиях беременности.

Читайте также: Генетики призвали к мораторию на редактирование геномов детей

На сегодня результаты таких исследований визуализируются, однако не всегда четко, что мешает экспертам точно трактовать и интерпретировать собранные данные. Инструментарий Sophia Genetics и призван устранить такого рода недостатки.

Читайте также: Американская компания создала вакцину от коронавируса через 3 часа после получения его генома

Проект работает на базе искусственного интеллекта и применяет в работе инструментарий машинного обучения. За 4 года существования услугами Sophia Genetics уже успели воспользоваться врачи-генетики из Европы, Латинской Америки, Северной Америки, Австралии, Дальнего Востока. На данный момент сервис работает в 1000 клиник, благодаря чему медики смогли проанализировать 600 тысяч геномных профилей.

Во время прохождения очередного раунда по привлечению инвестиций, сервис Sophia Genetics заинтересовал израильский инвестиционный фонд здравоохранения aMoon, а также инвестиционное подразделение Hitachi Group — HItachi Ventures, благодаря которым компания теперь сможет подготовиться к первичному публичному размещению акций (IPO).



Напомним: ранее стало известно, что пациенту со слепотой изменили гены, чтобы вернуть зрение.