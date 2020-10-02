В Германии начали печатать бетонные жилые дома на 3D-принтере

В Германии начали печатать бетонные жилые дома на 3D-принтере

200 тыс евро на этот проект выделили власти земли Северный Рейн-Вестфалия.

В Германии на 3D-принтере печатают первый в стране жилой дом из бетона. Проект реализуется в городе Беккум в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила DW.

Для печати стен двухэтажного дома на одну семью общей площадью 160 квадратных метров используется специальный бетон. Толщина каждого слоя не превышает нескольких сантиметров.

печать дома на принтере

печать дома принтер

Финансовую поддержку в сумме 200 тысяч евро этому проекту оказывают земельные власти, чтобы выяснить экономические и практические аспекты для возможного широкого применения технологии. 

Напомним, что объемная (3D) печать на специальных принтерах уже широко используется во многих отраслях промышленности, включая серийное производство. Несколько лет эта технология опробуется и в строительстве. Но пока большинство реализованных в разных странах проектов являются фактически экспериментальными.

В целом применение 3D-принтеров должно не только ускорить процесс возведения объектов, но и способствовать экономии строительных материалов и прочих ресурсов. Но технология довольно дорогая. В основном она применяется для того, чтобы строить дома необычной формы. 

3D-печать пока не конкурирует с обычным домостроением. Наиболее очевидное ее применение там, где тяжело строить из панелей, но куда можно привезти аппарат для 3D-печати. 

Существующие на сегодняшний день строительные 3D-принтеры отличаются конструкциями и методами возведения стен. Наиболее часто встречаются принтеры портальной конструкции с  рукой-манипулятором. Они позволяют создавать малые архитектурные формы и элементы сооружений для последующей их сборки на месте, либо позволяют печатать здание целиком на строительной площадке. 

В процессе печати экструдер выдавливает быстротвердеющую бетонную смесь с различными добавками. Каждый последующий слой наносится поверх предыдущего. Для упрочнения конструкции производится ее армирование.

Напомним, в мексиканском штате Табаско на 3D-принтере напечатали несколько домов будущего поселка для малообеспеченных семей. 

В Бельгии, в городе Антверпен, с помощью крупнейшего в Европе 3D-принтера был построен прототип двухэтажного дома.