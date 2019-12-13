В Мексике на 3D-принтере напечатали дома для бедняков
2019-12-13 16:38:23
На печать одного дома уходит около 24 часов
В мексиканском штате Табаско на 3D-принтере напечатали несколько домов будущего поселка для малообеспеченных семей. Об этом сообщает Dwell.
Отмечается, что проект по строительству поселения реализовали стартап Icon и некоммерческие организации New Story и Echale.
Небольшие дома были напечатаны из бетонной смеси на принтере Icon Vulcan II, разработанном специально для работы в удаленных селах, где обычное строительство невозможно по разным причинам, пишет VC.ru.
Площадь стандартного дома с двумя спальнями, гостиной, кухней и туалетом с ванной составляет 46,5 квадратного метра, а на его печать уходит около 24 часов.
Всего планируется возвести в поселке 50 аналогичных домов. Цена печати одного дома не раскрывается.
Ожидается, что семьи, для которых были напечатаны эти дома, переедут в них в начале следующего года.
Как ранее сообщал Фокус:
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- А в Великобритании изготовили самый большой в мире 3D-печатный ракетный двигатель. Двигатель работает биопропане, выделяющем в атмосферу на 90% углекислого газа меньше, чем обычное ракетное топливо.