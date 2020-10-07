Четырехметровый тираннозавр по кличке Стэн стал самой дорогой окаменелостью динозавра
На аукционе Christie’s был продан почти полный скелет динозавра, состоящий из 188 костей.
На аукционе Christie’s почти полный скелет тираннозавра по кличке Стэн был продан за рекордную сумму в 30 млн долларов. Об этом сообщает New Atlas.
Скелет T-rex стал самой дорогой окаменелостью динозавра когда-либо проданной на аукционе. Его длина составляет 12 м, а высота – 4 м, скелет был собран из 188 костей. На скелете Стэна также находятся многочисленные отметины прожитых лет, например, сросшиеся после перелома шейные позвонки, царапины на ребрах, челюсти и черепе, которые возможно, оставили другие тираннозавры.
Учитывая такую богатую историю торги за Стэна были ожесточенными. Торги начались с 3 млн долларов, и ожидалось, что Стэн уйдет с молотка за 6-8 млн долларов. Но цена за скелет тираннозавра взлетела намного выше и составила 31,8 млн долларов.
Такая цена сделала тираннозавра самым дорогостоящей окаменелостью динозавра. Предыдущим рекордсменом был также скелет тираннозавра по прозвищу Сью, который был продан за 8,4 млн долларов в 1997 году. По сегодняшним меркам эта сумма варьировалась бы в пределах 13,4 млн долларов.
Несмотря на то, что останки Стэна были выставлены на обозрение в одном из институтов на Манхэттене, аукционный дом пока не раскрывает имени покупателя.