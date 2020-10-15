До ледникового периода. Ученые выяснили, когда людьми были уничтожены первые виды животных

Ученые попытались выяснить, какое животное первым пострадало от человеческой деятельности. Как вымирание повлияло на окружающую среду, изменение климата и как люди, могут использовать ошибки прошлого.

Где-то в конце 1600-х годов в густых лесах Маврикия последний додо испустил свой последний вздох. Этот вид преждевременно погиб именно от рук людей, прибывших на остров менее 100 лет назад. Со своей склонностью к охоте, разрушению среды обитания и высвобождению инвазивных видов, люди прервали миллионы лет эволюции и быстро убрали эту птицу с лица Земли, пишет Live Science.

С тех пор додо стал для всех ярким примером того, как человек может привести к вымиранию целого вида. Однако мы также использовали его, чтобы оправдать свою собственную вину: существо было толстым, ленивым и неразумным. Большинство людей считают, что именно эти черты и предопределили его неизбежную судьбу.

"Но на самом деле, мы очень ошибаемся", - сказал Джулиан Хьюм, палеонтолог и научный сотрудник Национального исторического музея Великобритании. Хьюм изучает окаменелости вымерших видов и посвятил часть своей карьеры исправлению мрачной репутации додо.

С помощью цифрового моделирования останков скелета додо он произвел цифровую трехмерную реконструкцию, которая рисует совершенно иную картину того, как птица выглядела на самом деле. Реконструкция показала, что додо был быстрее, спортивнее и намного умнее, чем нас уверяли.

"Это не было похоже на ту большую и толстую птицу, которая просто ковыляла вокруг. Она была довольно адаптирована к окружающей среде Маврикия. Безжалостная эксплуатация людей была настоящей причиной их смерти", - подчеркнул Хьюм.

Но это еще не все. Несмотря на широко распространенное мнение, додо не был первым существом, которое люди довели до вымирания. На самом деле человечество уничтожало фауну мира еще за тысячи лет до того, как мы узнали о додо.

Тогда какой вид первый пострадал от рук человека?

Человеческая миграция

Люди привыкли считать, что вымирание видов, вызванное человеческой деятельностью - относительно недавняя тенденция в нашей истории. Однако исследователи нашли убедительные палеонтологические свидетельства, опровергающие эту идею.

"Настоящая проблема зародилась, когда мы, люди, начали мигрировать", - сказал Хьюм.

Эта точка зрения все еще обсуждается, но самые последние оценки предполагают, что миграции, которые привели к длительному распространению людей по всему земному шару, начались с перемещения гоминидов, неандертальцев и других древних родственников человека, а также Homo sapiens из Африки и Юго-Восточной Азии примерно 125 тыс. лет назад.

Когда люди покинули свои родные земли, и в течение следующих десятков тысяч лет продолжили колонизацию Евразии, Океании, Северной и Южной Америки, палеонтологическая летопись окаменелостей показала, что на этих же континентах происходил параллельный всплеск вымирания крупных животных.

"Эта регулярная картина вымирания фиксируется именно тогда, когда гоминиды мигрировали из Африки", - отметила Фелиса Смит, профессор экологии и эволюционной биологии в Университете Нью-Мексико, изучающая, как размеры тела животных менялись с течением времени.

В исследовании 2018 года она и ее коллеги объяснили, что каждый раз, когда наши предки ступали в новые места, огромные доисторические родственники слонов, медведей, антилоп и других зверей, начали вымирать в лучшем случае, в течение нескольких сотен - тысяч лет.

Некоторые из этих ранних видов сегодня казались бы фантастическими существами и могли бы напугать многих людей.

"В тот период существовали глиптодоны, животные вроде броненосцев размером с автобус Volkswagen", - сказала Смит.

Глиптодоны, многие из которых имели пугающие остроконечные хвосты, исчезли из Америки в конце последнего ледникового периода, примерно 12 тыс. лет назад, что, скорее всего, было связано с более ранним прибытием туда людей.

Численность гигантских евразийских пещерных медведей, на несколько сотен килограмм тяжелее современных медведей гризли, резко сократилась около 40 тыс. лет назад, примерно в то же время, когда люди начали распространяться по их среде обитания.

А Южная Америка в свою очередь когда-то была домом для неуклюжих гигантских наземных ленивцев, причиной исчезновение которых около 11 тыс. лет назад, вероятней всего, тоже были люди.

Но что сделало крупных животных настолько уязвимыми перед человеческим распространением? Скорее всего, мегафауна представляла собой пищу или угрозу для тогдашних людей. Более того, животные, которые никогда раньше не сталкивались с людьми, вероятно, не подозревали о существовании этих странных "пришельцев", мигрирующих в их нетронутые земли и, повышая их уровень уязвимости.

В отличие от других более мелких животных, мегафауна размножается медленнее и поэтому имеет меньшие популяции по сравнению с другими видами, объяснил Хьюм. Угрозу представляла не только охота, но и распространение антропогенных пожаров, которые уничтожали целые участки среды обитания, а также усиление конкуренции за пищу со стороны людей.

Например, считается, что охотясь на одних и тех же травоядных, растущее число голодных людей способствовало вымиранию короткомордого медведя, гигантского южноамериканского вида, который когда-то достигал более 3 м в высоту и вымер примерно 11 тыс. лет назад.

Изменение климата в сочетании с антропогенными воздействиями, такими как охота, также оказалось смертельной комбинацией для некоторых мегафаун, самой известной из которых были мамонты, вымершие около 10 500 лет назад.

"Если совместить изменение климата с негативным воздействием человека, это будет катастрофа", - заявил Хьюм.

Так, какой же ответ?

Все это говорит о том, что люди систематически уничтожали окружающие их виды, почти с самого начала нашей истории.

К сожалению, мы продолжили ужасные действия наших предков, искоренив 1000 лет назад мадагаскарских бегемотов, 600 лет назад птиц моа в Новой Зеландии и странствующих голубей 106 лет назад. Также мы несем огромную ответственность за, продолжающиеся на сегодняшний день, вымирания.

Но это все еще не дает ответа на вопрос, какой вид вымер первым. А загвоздка в том, что данные о вымирании, причиной которых были люди, достоверны только за 125 тыс. лет назад, однако это не значит, что до этого в Африке мы не приводили животных к вымиранию.

На самом деле, существуют убедительные доказательства того, что до того, как люди мигрировали, они распространили свои охотничьи инстинкты на уже существующие там виды.

Исследования Смита показали, что 125 тыс. лет назад средний размер тела африканских животных был лишь вдвое меньше, чем у видов, обитавших на других континентах.

"Африка - один из самых больших континентов, поэтому у ее мегафауны должен был быть средний размер тела, подобный размеру животных Америки и Евразии - примерно 100 кг. Тот факт, что этого не было, говорит о том, что влияние гоминидов на мегафауну Африки наблюдалось еще до 125 тыс. лет назад", - подчеркнула Смит.

Тем не менее, нет никакого способа наверняка узнать, что это был за "первый" вид, хотя Смит делает довольно дикое предположение, говоря что это мог быть какой-то вид из семейства слоновых.

"Но был ли это палеомастодонт или стегодон, я не могу сказать", - добавил он.

Напутствия на будущее

У нас может и не быть четкого ответа на этот первоначальный вопрос, но, возможно, более важный момент заключается в том, что примеры из прошлого могут научить нас ответственней относиться к братьям нашим меньшим и всячески способствовать их сохранению. Прошлые вымирания показали, что исчезновение животных, особенно мегафауны, чревато серьезными экологическими последствиями.

Без их формирующих эффектов, трансформируются целые ландшафты, меняется растительность и видовое разнообразие.

Смит даже опубликовала исследование, показывающее, что сокращение глобальной мегафауны за последние тысячелетия привело к уменьшению количества выделяемого ими метана, что может иметь потенциально преобразующие последствия для глобального климата. Более того, когда животные исчезают, вместе с ними умирают целые ряды зависимых видов.

Знаменитый додо представляет собой одну из таких поучительных историй. Когда он вымер, следом за ним погиб маврикийский навозный жук, который для своего выживания использовал фекалии додо. Понимание спровоцированных человеком вымираний, может помочь нам разобраться в том, каковы были экологические последствия и как мы можем ограничить их в будущем. Даже исчезновение додо проливает свет на то, как сохранять целые экосистемы сегодня.

На данный момент Хьюм работает над проектом по каталогизации спор пыльцы, присутствующих в отложениях вокруг окаменелостей додо, чтобы создать детальную картину густых лесов, в которых они когда-то обитали. Это поможет защитникам природы возродить растительность острова, которая когда-то там была.

"Мы пытаемся воссоздать точные виды растений и деревьев из окружающей среды, в которой жил додо до появления людей", - добавил Хьюм.

Кусочек райского уголка был потерян, когда мы довели додо до исчезновения, не говоря уже о тысяче других видов, гибель которых произошла до этого. Но, возможно, оглядываясь назад и желая учиться на своих ошибках, кое-что из этого можно исправить.