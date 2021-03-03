"Налог на Facebook": будут ли BigTech-компании платить НДС, или это придется делать украинцам

Фокус вместе с экспертами разбирается в вопросе возможного налогообложения иностранных интернет-компаний, работающих в Украине, но не имеющих официальных представительств.

В марте 2021 года могут принять закон о налоге на добавленную стоимость на электронные услуги, который обяжет интернет-компании, работающие в Украине, платить налоги в госбюджет. Парламентарии заявляют, что Украина ежегодно может получать до 3 млрд гривен в бюджет от Facebook, Youtube, Google и пр. Политики уверяют, что пользователи ни за что платить не будут — для них все останется по-прежнему. Так ли это на самом деле? Разбирался Фокус.

Со третьей попытки

Впервые идея обложить налогом иностранные интернет-компании, не являющиеся резидентами, была озвучена в 2019 году. Ее даже частично воплотили в жизнь в виде зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта №2634 от 19 декабря 2019 г. по инициативе народного депутата от партии "Слуга народа" Данила Гетманцева, который также является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Пока законопроект пылился на полке, Гетманцев начал готовить почву, и при первом же послаблении карантинных мер (весной 2020-го) провел ряд встреч с представителями Facebook и Viber. После он рассказал, что эти компании готовы платить НДС хоть завтра — стоит только принять закон.

"Facebook заявил, что он платит НДС в 20-ти юрисдикциях и готов делать это в Украине. У них есть готовые инструменты для этого", — прокомментировал тогда Гетманцев.

Также чиновник пообещал создать "удобный механизм" для налоговых выплат и подсчитал, что от одних только рекламных услуг госбюджет получит дополнительных 3 млрд грн в год. Что уж говорить о 20-процентной накрутке на другие услуги в виде доступа к фотографиям, иллюстрациям, инфографике, текстам, книгам, журналам, видео, аудио, играм и пр., предоставляемого Google, YouTube, Apple, Facebook, Adobe, Booking и другими компаниями?

С того момента — снова затишье аж до 2 октября 2020-го, когда в Раде Гетманцевым был зарегистрирован аналогичный законопроект (даже объяснительная записка и сравнительная таблица — те же), но уже под номером 4184 и при поддержке 6 нардепов-инициаторов.

17 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект №4184. Если законопроект примут во втором чтении в марте 2021 года, техногигантам придется платить Украине НДС.

Гетьманцев свою позицию объясняет так: "Если мы облагаем хлеб, молоко, мясо, колбасу, то почему мы должны освобождать от налога на рекламу в интернете".

[ + – ] Данил Гетманцев о законопроекте №4184

Почему Украина хочет заработать на BigTech

Законотворцы уверяют, что интернет-корпораций платят НДС в 83 странах мира, так почему бы Украине не позаимствовать опыт этих стран и максимально упростить механизм уплаты. На самом деле, политики хотят перевести регулирование в другое поле. Ранее государство намеревалось зарабатывать иным способом: согласно пункту 4.6. статьи 141 Налогового Кодекса, производство и распространение рекламы компанией-нерезидентом облагается 20-процентным налогом, который физические лица-предприниматели (ФЛП) должны выплачивать за счет собственных средств. Наталья Шевченко, партнер аутсорсинговой компании "Оттен Консалтинг", предполагает, что статья НК №141 не способствовала пополнению госбюджета.

"Данный пункт статьи было легко обойти, перечисляя деньги за рекламу не со счета ФЛП, а с личного счета", — комментирует Шевченко.

[ + – ] Введение НДС на диджитал-услуги - очередной способ пополнения казны Фото: unsplash.com

Возможно, это и послужило толчком к поиску новых источников пополнения казны. Эксперт считает, что законопроект №4184 призван упразднить указанный налог на рекламу.

"С точки зрения государства, я могу понять данный ход. Все государства – конкуренты в части получения налогов. Услуги потребляются в Украине, иностранные компании зарабатывают доход в Украине, но все налоги уходят государству, в котором зарегистрированы провайдеры услуг", — говорит Наталья.

Кто, кому и каким образом платит?

Согласно букве закона, НДС взимается только с потребителей услуг (юрлица и/или ФЛП), предоставляемых иностранной компанией-нерезидентом. Из чего следует, что услуги компаний-нерезидентов не могут облагаться налогом в Украине в случае, если их потребителями являются обычные граждане.

Как же получить деньги от BigTech в таком случае? Тут на помощь пришла европейская практика. В своем блоге юрист Анна Чепкова поясняет, что налоговое законодательство стран-членов ЕС предусматривает следующее условие: предоставители диджитал-услуг должны зарегистрироваться плательщиками НДС в одной стране ЕС и платить НДС с услуг, предоставляемых ими обычным физическим лицам, на территории всех стран-членов ЕС.

Так вот законопроект №4184 списан с европейского закона. Согласно украинскому документу, сервисы электронных услуг, работающие в Украине, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС и уплачивать налог с предоставленных гражданам Украины услуг. Почему законопроект №4184 копирует европейское законодательство, Фокусу рассказал телеком-эксперт Александр Глущенко.

"Национальных игроков необходимо защищать, поэтому условия должны быть одинаковы для всех. Товары/услуги, проданные на территории государства, должны подлежать налогообложению, если таковое имеется. А необходимость имплементировать местное законодательство до уровня европейского, значит, выполнять обязательства по Евроинтеграции", — считает Глущенко.

Такого же мнения придерживается и министр культуры Ткаченко. По его словам, транснациональные компании зарабатывают деньги в Украине, получая немалый доход, но при этом они не платят НДС.

"Почему это несправедливость? Потому что украинские технологические компании, предоставляя услуги украинцам, платят НДС. А зарубежные — нет. Очевидно, что это является преимуществом в пользу более мощных зарубежных корпораций", — заявил он.

Что будет стоить на 20% дороже?

Неоднократно в тексте вы встречали словосочетание "диджитал/цифровые/электронные услуги". А что это, собственно, такое? Автор обоих законопроектов о "налоге на Facebook" позаимствовал терминологию из Директивы 2008/8/EC Совета Европы от 12 февраля 2008 года, согласно которой "электронными" считаются абсолютно любые услуги, предоставляемые следующими способами:

с помощью интернета,

автоматически с минимальным вмешательством человека или без его вмешательства,

с помощью информационно-телекоммуникационных систем.

Такие обобщенные критерии могут включать и потоковое видео, и облачные технологии, и любого рода приложения и программы, поставляемые посредством App Store, Google Play, или же посредством получения лицензий от Micosoft, Oralce и др., и диджитал-реклама, и многое другое. Исключением, скорее всего, станут онлайн-магазины, потому что они только лишь обеспечивают физические продажи товаров и не имеют самостоятельного характера.

Кому это выгодно?

Важно

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В первую очередь, — государству. Тут и объяснять ничего не нужно.

[ + – ] Кто будет оплачивать НДС: потребители или BigTech-компании?

Во-вторых это выгодно украинским IT-компаниям, для которых создаются благоприятные условия ввиду ослабления конкуренции со стороны интернет-гигантов, услуги которых, возможно, подорожают. А еще наши айтишники смогут пользоваться "IТ-льготами", предусмотренными законопроектами №4184 (предлагается снизить ставку НДС для разработчиков и поставщиков софта) и № 3933 от 23 июля 2020 года (предлагается снизить ставки подоходного налога и единого социального взноса).

"Протекционизм и защита рынков — это нормально. Многие государства, в частности Европейский союз с его системой Mini One Stop Shop (система, согласно которой поставщик диджитал-услуг платит налоги только в той стране-члене ЕС, в которой он зарегистрирован, независимо от того, в каких странах-членах ЕС потребляются предоставляемые им услуги, — прим. авт.), пытаются уравнять в правах и обязанностях резидентов и нерезидентов, чтобы не было дисбаланса в сфере продажи цифровых продуктов", — комментирует Фокусу Глущенко.

И, как видим, Украина — не исключение. "Если мы обсуждаем такие темы, значит, рынок Украины все больше интегрируется в мировую экономическую систему", — резюмирует телеком-эксперт.

Кому это не выгодно?

Хотя политики утверждают, что для пользователей все останется бесплатным, как и было ранее, но в то же время они приводят аналогию с обложением налогами хлеба и молока. И тут возникает вопрос: а кто платить НДС, покупая хлеб и молоко? Правильно — потребитель, ведь в момент покупки он становится покупателем. Если пользователь захочет поставить на рекламу свой пост в Facebook, т.е. стать рекламодателем, НДС придется платить именно ему.

"Любая компания ставит цену на свои услуги, учитывая затраты и налоги. Компании будут вынуждены компенсировать не только сумму уплаченного в Украине налога на добавленную стоимость, но и расходы, связанные с новой для них отчетностью и администрированием налога в Украине", — объясняет Шевченко.

Самим компаниям платить НДС тоже невыгодно. Александра Томашевская, генеральный директор ООО "Е. С. Консалтинг", полагает, что введение налога приведет к тому, что наиболее крупные международные IT-компании, такие как Facebook и Google, переложат налоговое бремя на украинских клиентов, а компании поменьше, вроде Netflix, могут и вовсе уйти с украинского рынка.

"Западные компании умеют быстро анализировать доходы и считать деньги, если это окажется невыгодным, украинцам просто закроют доступ", — рассказывает Томашевская Фокусу, добавляя, что для тех, кому очень нужно, все равно могут остаться лазейки.

"Цифровые услуги можно оплачивать картой, выпущенной в Германии, а сами сайты посещать через VPN", — объясняет эксперт.

В то же время Томашевская не уверена, что компаниям придется снижать цены на свои услуги, чтобы сохранить прибыль за счет большего количества оказанных услуг (проданных подписок или рекламных показов).

"Это внутренняя политика этих компаний", — рассказала эксперт, отмечая, что в налогах нет справедливости и логики, а объем украинского рынка не позволяет диктовать свои условия.

Все может быть иначе

Финансовый аналитик Иван Угляница обращает внимание Фокуса на особенности администрирования такого налога, как НДС.

"Техника администрирования НДС предполагает, что фактически условный "Facebook-Украина" перечисляет собранный "входящий НДС", конечными плательщиками которого являются украинские рекламодатели", — рассказывает Угляница, отмечая, что это техническая процедура.

В то же время эксперт допускает, что компания может снизить некую базовую стоимость рекламы для того, чтобы не перекладывать налоги на плечи ее покупателей.

"Не знаю, какой в Украине объем рынка у Facebook, но думаю не слишком большой, чтобы заниматься перекладкой налога на рекламодателей. Они могут принять это просто как дополнительную издержку ведения бизнеса здесь. Главное, чтобы сам Facebook был готов платить, но, вероятно, это для них не станет проблемой", — предполагает аналитик.

Инна Звягинцева, аналитик ИК "Adamant Capital", считает, что конечное распределение налоговой нагрузки между покупателями и продавцами диджитал-услуг — вопрос непростой.

"Целые научные статьи можно написать о том, как работает Facebook. На мой взгляд, компания не захочет снижать свою маржу, а сам механизм аукционов, определяющий конечную стоимость размещения рекламы, закрыт", — объясняет эксперт, отмечая, что такая закрытость дает возможность влиять на цены.

Важно

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В то же время, оценивая ситуацию с точки зрения экономической теории, аналитик считает, что увеличение количества пользователей и их активности в Интернете могло бы привести к снижению стоимости рекламы и диджитал-услуг в целом.