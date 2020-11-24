В США разработали вакцину от рака и начинают ее испытания на людях

Экспериментальный препарат продемонстрировал 90% эффективности на животных.

В США экспериментальная вакцина против рака перешла к первой фазе испытаний препарата на людях. Об этом сообщает New Atlas.

Предыдущие испытания вакцины на животных показали обнадеживающую эффективность и безопасность. Новая вакцина, в сочетании со вторым иммунотерапевтическим препаратом, продемонстрировала 90% эффективности на животных.

Вакцина была разработана на основе ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Такой метод лечения направлен на блокирование механизмов, которые позволяют раковым клеткам избегать атак со стороны иммунных клеток.

Один из таких механизмов, который используют раковые клетки, включает в себя PD-1 – белок контрольной точки иммунитета, экспрессируемый на поверхности иммунных клеток, убивающих рак. PD-1 связывается с PD-L1, другим белком контрольной точки, который содержится как на здоровых, так и на некоторых раковых клетках. Этот процесс, по сути, говорит иммунным клеткам, что нет подходящих целей и они могут двигаться дальше.

Ингибиторы PD-1 – это относительно новый класс лекарств, которые позволяют иммунным клеткам более эффективно обнаруживать и убивать раковые клетки. Несколько моноклональных антител (антитела, разработанные в лаборатории, – ред.) против PD-1 были одобрены для лечения различных видов рака в последние года. Но новая терапия, под названием PD1-Vaxx, предназначена для запуска более масштабного ответа антител, и как надеются ученые, более эффективного.

Исследование было проведено учеными из Университета штата Огайо. Автор работы Правин Каумая говорит, что есть два важных этапа в работе новой вакцины.

"Во-первых, PD1-Vaxx активирует функции В- и Т-клеток, способствуя очищению опухоли. Во-вторых, лечение направлено на блокировку сигнальных путей, которые имеют решающее значение для роста и развития опухоли. А с помощью иммуннотерапевтического препарата мы сверхзаряжаем и направляем иммунную систему на уничтожение раковых клеток", – говорит Каумая.

Исследователи сообщают, что такой комбинированный подход был протестирован на животной модели рака толстой кишки. Терапия оказалась эффективной для 9 из 10 животных. Предыдущие клинические испытания также подтвердили безопасность вакцины.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже предоставило PD1-Vaxx разрешение на переход к Фазе I испытаний на людях в США. Также ученые получили аналогичное разрешение на испытания в Австралии. Предстоящие испытания будут сосредоточены на пациентах с немелкоклеточным раком легкого.

"Мы рады начать тестирование этой вакцины в США, чтобы дать новую надежду пациентам с раком легких и другими видами рака", – подытожил ученый.