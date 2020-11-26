"Лед, как машина времени": на растаявшем леднике в Норвегии нашли тысячелетние артефакты

Ученые обнаружили стрелы, кости животных и обувь

68 стрел в практически идеальном состоянии нашли археологи на леднике Лангфонн в Норвегии. Исследователи полагают, что шесть тысяч лет назад это было популярное место для охоты. Об этом пишет Daily Mail.

Ледник Лангфонн начал таять из-за глобального потепления несколько лет назад. И ученым стали доступны артефакты, которые тысячи лет покоились под ледяным покровом, сохранившим их в идеальном состоянии.

[ + – ] Ледник Лангфонн

[ + – ] Археологическая экспедиция на леднике Лангфонн

Исследования здесь стартовали в 2006 году, когда турист обнаружил здесь кожаную обувь, брошенную тут неизвестным охотником более трех тысяч лет назад. Поскольку ледник продолжает медленно таять, в 2014 и 2016 годах на нем работали две археологические экспедиции. Тогда удалось найти древний торговый путь, активно использовавшийся в эпоху викингов.

Новые находки доказывают, что охотники использовали этот "ледяной" участок на протяжении многих тысячелетий. Причем техника охоты на протяжении длительного периода времени практически не менялась. На это указывают многочисленные целиком сохранившиеся стрелы и их наконечники, найденные здесь археологами.

[ + – ] Наконечник стрелы из сланца

[ + – ] Стрела, потерянная 6 тысяч лет назад

Возраст самых древних стрел составляет 6000 лет, а самые "свежие" находки относятся к XIV веку нашей эры. На данный момент это самая большая подобная коллекция, найденная на территории Норвегии.

Исследования показали, что для наконечников стрел древние охотники использовали самые разнообразные материалы, так ученым удалось найти стрелы с наконечниками из сланца, костей, кварца и даже заостренных раковин. К слову, анализ показал, что раковину добыли в ручье, который расположен за 75 километров от ледника, что свидетельствует о том, что охотники мигрировали за стадами оленей, значительно удаляясь от своих жилищ.

"Лед похож на машину времени, все, что в него попадает, остается там навсегда и прекрасно сохраняется", — отметил археолог Хольгер Пиле, который начал раскопки на леднике Лангфонн еще в 2006 году. Он особо отметил, что стрелы выглядели так, будто их выпустили из лука час назад – на них даже сохранились смола и веревки, которыми наконечники закрепляли на древке.

[ + – ] Оленьи рога на леднике Лангфонн

Хоть ученые и обеспокоены таянием ледника и сейчас его величина в два раза меньше, нежели в начале 1990-х, но также они предвкушают новые находки, ведь, судя по уже найденному, ледник Лангфонн был популярным местом для охоты тысячи лет назад.