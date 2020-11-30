Рекламируемое лекарство от COVID-19 может вызывать психические нарушения и суицидальное поведение

Европейское агентство лекарственных средств предупредило медицинских работников об обнаруженных рисках.

Препарат хлорохин и связанный с ним гидроксихлорохин, которые применялись для лечение коронавируса, могут вызывать психические расстройства и суицидальное поведение. Об этом сообщили в Европейском агентстве лекарственных средств, передает Politico.

Два препарата были первыми, которые предлагалось использовать в лечении COVID-19, их широко рекламировали некоторые лидеры стран, включая президента США Дональда Трампа. Но клинические исследования препаратов так и не подтвердили их эффективность в борьбе с коронавирусом.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) инициировало новый анализ лекарств после того, как получило уведомление от испанского регулятора. В стране было зафиксировано шесть случаев психических расстройств у пациентов с коронавирусом, которым давали большие дозы препаратов.

После проведенного обзора комитет по безопасности EMA рекомендовал обновить информацию о препаратах, чтобы проинформировать медицинских работников об обнаруженных рисках.

Оба препарата обычно используются для профилактики малярийных инфекций, а также одобрены для лечения ряда аутоиммунных заболеваний. В некоторых препаратах, содержащих вышеупомянутые соединения, психотические расстройства указаны как редкий побочный эффект.

Напомним, Трамп признался, что для профилактики коронавируса принимает препарат от малярии гидроксихлорохин по одной таблетке в день вместе с "начальной дозой" антибиотика азитромицин. Он делает это, несмотря на предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что препарат следует использовать от COVID-19 только в больнице или исследовательском учреждении из-за потенциально смертельных побочных эффектов.

В Бразилии были остановлены исследования хлорохина против COVID-19 после того, как у некоторых пациентов развилась тяжелая аритмия сердца.

Управление США по контролю за качеством продуктов питания и лекарств также обнародовало официальное предостережение об опасности связанной с использованием антималярийного препарата "гидроксихлорохин" и "хлорохин" для лечения коронавируса, если такое применение происходит вне стационара, или программой клинических испытаний.