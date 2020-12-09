Apple презентовала наушники AirPods Max с кабелем за $35 и без чипа U1

Сам девайс компания оценила в $549.

8 декабря компания Apple, наконец, презентовала полноразмерные наушники AirPods Max, которые ожидались в сентябре, а позже — в октябре, когда производитель представлял свои новые продукты. Отметим, что данное устройство — это первые наушники от Apple в таком форм-факторе. Их стоимость на мировом рынке составит $549.

Наушники с приставкой "смарт"

Чем могут похвастать AirPods Max? Тем, что оснащены двумя 10-ядерными процессорами Apple H1. Именно благодаря этим чипам обеспечивается качественное шумоподавление, работа интегрированных в наушники микрофонов, а также обеспечивается симуляция объемного звучания, в зависимости от того, как прилегают наушники. Иными словами, девайс способен воссоздать такой же объемный звук, как и в кинотеатрах. А все благодаря 8-ми микрофонам, два из которых располагаются внутри амбушюр и используются для анализа финального звучания, а 6 направлены вне амбушюр, что усилит голос во время разговора при поступившем звонке или сделает возможным переход в режим "прозрачность", когда девайс воспроизводит звуки окружающей среды.

[ + – ] Наушники AirPods Max Фото: Apple [ + – ] Амбушюра AirPods Max Фото: Apple

На борту имеются 40-мм драйверы, разработанные Apple. Драйверы функционируют так же, как динамики в профессиональных колонках — они минимизируют гармонические искажения на всех частотах, благодаря чему звук не теряет качества на повышенной громкости.

[ + – ] Наушники Apple AirPods Max доступны в нескольких цветах Фото: Apple

Управлять AirPods Max можно при помощи многофункционального колесика Digital Crown, позволяющего регулировать громкость, останавливать и возобновлять воспроизведение треков, переключать треки, возвращаться к предыдущему треку и даже запускать Siri. Голосового помощника можно активировать, произнеся команду "Привет, Siri!". Есть и физическая клавиша. Она активирует и дезактивирует такие функции, как активное шумоподавление и "прозрачность".

[ + – ] Многофункциональное колесико Digital Crown Фото: Apple

Никакого шума — только музыка

Сам дизайн AirPods Max выполнен так, чтобы обеспечить шумоподавление и отличное звучание. Это стало возможно благодаря использованию такого материала для амбушюр, как акустическая пена. Она способна адаптироваться к форме ушей пользователя, что улучшает шумоизоляцию.

Корпус наушников сделан из нержавеющей стали. Оголовье декорировано специальной сеткой для равномерного распределения веса и сокращения давление наушников на голову пользователя.

Что в комплекте?

В комплекте предусмотрен чехол Smart Case. Сложив наушники, пользователь тем самым активирует режим сверхнизкого энергопотребления, так что можно не волноваться, что они быстро разрядятся. Кстати зарядка AirPods Max осуществляется через разъём Lighting. А аккумулятор сохранит энергию, которой хвати на 20 часов работы без подзарядки и при активации разных функций. При снятии наушников воспроизведение автоматически останавливается.

Приобрести девайс можно будет с 15 декабря за $549.

[ + – ] Чехол Smart Case для Apple AirPods Max Фото: Apple

Простой кабель за $35 — зато от Apple

Презентация наушников прошла без апломба — тихо-мирно, ограничившись пресс-релизом. Также тихо и незаметно, в ассортимент своего онлайн-магазина, некоторое время спустя, Apple добавила двунаправленный аудиокабель Lightning–3,5 мм. Если пользователь выберет наушники, кабель тут же появится в списке рекомендованных товаров. Все бы ничего, если бы не цена "новинки" — за простой 1,2-метровый кабель компания просит $35! И то, что его можно использовать для подключения AirPods Max и Beats Solo Pro к источникам звука с 3,5-мм аудиовыходом, не поддерживающим беспроводное подключение, или к автомобильным стереосистемам со входом AUX не делает его каким-то особенным.

[ + – ] Аудиокабель Lightning–3,5 мм Фото: Apple

Разобрали на запчасти: одной не хватает

Журналисты издания MacRumors уверяют, что Apple AirPods Max не оснащены чипом U1, а это значит, что девайс не поддерживает технологию Ultra WideBand (UWB) (альтернатива Bluetooth). Упоминания об этой комплектующей нет в технических спецификациях AirPods Max. Может, поэтому понадобился кабель?..

[ + – ] Комплектующие наушников Apple AirPods Max Фото: Apple

Ранее стало известно, какова себестоимость iPhone 12 Pro. Оказалось, что флагман Apple стоит всего $406.